Na Argentina, papa lembra a Milei o valor de pesar as palavras e buscar acordos

O papa Leão XIV lembrou, neste domingo (8), na Argentina, o valor de pesar as palavras e de respeitar a dissidência em um país cujo presidente, Javier Milei, costuma proferir insultos a opositores e à imprensa.

“A democracia também se fortalece na forma cotidiana de agir na vida pública: na disposição de escutar, no cuidado com a palavra, na busca paciente de acordos e na capacidade de reconhecer em quem pensa de forma diferente um compatriota com quem se compartilha um mesmo destino”, disse o papa em seu primeiro discurso em Buenos Aires, diante do presidente, de membros de seu governo e de representantes da sociedade civil.

Pontífice pediu também que dirigentes da Argentina lutem contra a corrupção e governem com “integridade” e afirmou que a economia deve estar a serviço das pessoas para que o crescimento econômico chegue aos mais necessitados, durante seu primeiro discurso na Argentina diante de Javier Milei.

“É preciso favorecer tudo o que crie oportunidades, estimule a iniciativa privada e permita que o crescimento alcance também aqueles que enfrentam maiores dificuldades. A economia deve estar a serviço da pessoa, e não a pessoa a serviço da economia”, afirmou.