O Equador iniciou neste domingo, 29, eleições de meio de mandato para definir mais de duas centenas de autoridades locais, em meio a um período de chuvas intensas que obrigou o Conselho Nacional Eleitoral (CNE) a transferir dezenas de locais de votação afetados pelos temporais. Nas eleições, consideradas um teste do apoio político ao governo do presidente Daniel Noboa, serão escolhidos 222 prefeitos, 23 governadores provinciais e sete integrantes do Conselho de Participação Cidadã e Controle Social (CPCCS), órgão responsável pela nomeação de autoridades de controle.

“Garantimos que a vontade dos eleitores será respeitada”, afirmou o presidente do órgão eleitoral, José Cabrera, na abertura da votação. Ele também pediu que as diferenças de uma sociedade plural sejam resolvidas “por meio dos mecanismos democráticos”. “Por meio da participação, do respeito às regras e da confiança nos procedimentos democráticos, fortalecemos nossas instituições e nossa convivência”, disse a autoridade eleitoral.

O forte período de chuvas associado ao fenômeno El Niño também marca o processo eleitoral no país andino. Na véspera, o CNE anunciou a transferência de 34 locais de votação em seis das 24 províncias para garantir o direito ao voto. As enchentes e o transbordamento de rios deixaram, até o momento, 34 mortos e mais de 100 mil pessoas afetadas. Também provocaram danos a residências, estradas e estabelecimentos de ensino, especialmente no litoral e nas turísticas ilhas Galápagos. As autoridades decretaram alerta vermelho no fim de agosto.