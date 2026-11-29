Espanha vai às urnas com direita fortalecida e Sánchez pressionado por crises e escândalos

Partido de Alberto Feijóo, PP, aparece como favorito nas pesquisas e deve formas aliança com o Vox, partido de extrema-direita, para conseguir maioria no Congresso

Os espanhóis vão às urnas neste domingo (29) para votar nas eleições gerais que vão eleger o próximo primeio-ministro do país. Segundo pesquisas eleitoriais, o partido que aparece à frente na disputa é o PP (Partido Popular), de Alberto Núñez Feijóo, líder da direita espanhola, que deve formar aliança com o Vox, partido de extrema-direita, que tem crescido na Espanha – já é a terceira força -, principalmente entre os jovens, para conseguir maioria no Congresso. Para formar um governo com maioria absoluta, o partido precisa ter ao menos 176 cadeiras das 350 no Congresso.

Congresso espanhol O que um partido precisa conquistar maioria absoluta 176 cadeiras Cadeiras necessárias 350 cadeiras Cadeiras no Congresso 176 cadeiras Cadeiras necessárias 350 cadeiras Cadeiras no Congresso

O PSOE (Partido Socialista Operário Espanhol), partido do atual primeiro-ministro, Pedro Sánchez, que está há oito anos no poder, aparece na segunda colocação. No entanto, para conseguir manter o governo, precisará conseguir formar alianças para alcançar a maioria das cadeiras e seguir à frente de Moncloa.

Em 2023, nas últimas eleições, o PP venceu, mas não conseguiu formar maioria para o Congresso, o que levou o PSOE a continuar no poder. Pedro Sánchez é presidente de governo espanhol desde 2018, quando substituiu Mariano Rajoy Brey, líder de direita que comandou o país de 2011 a 2018.

Ao contrário de 2023, em que Sánchez conseguiu forma maioria, o cenário em 2026 é diferente, já que o líder de 54 anos chega enfraquecido por vários escândalos e processos judiciais que envolvendo pessoas em seu entorno, inclusive sua esposa, Begoña Gómez. Ela foi investigada por suposta corrupção e tráfico de influências.

Quem é Alberto Núñez Feijóo?

Alberto Feijóo, líder conservador da direita na Espanha │JOSE JORDAN / AFP

Líder conservador de 65 anos, que se destaca seu perfil pragmático, Alberto Feijóo quer um cenário diferente de 2023, quando sofreu um duro revés nas eleições ao não conseguir formar maioria no Congresso. Depois de dominar por mais de uma década a política da região noroeste da Galícia, ele agora quer Moncloa.

“Estou pronto”, repete constantemente Feijoó. Inicialmente muito crítico em relação à legenda de Santiago Abascal, líder do Vox, Feijóo foi suavizando sua posição e assegurou que respeitará o veredicto das urnas, deixando a porta aberta para um eventual acordo, já que sem ele, não deve conseguir, mais uma vez, formar um governo.

Relações com o Brasil

Uma mudança no governo espanhol, que passaria a ser de direita, pode afetar a relação com o Brasil. Segundo especialistas ouvidos pela Jovem Pan, o impacto não teria tanta relação com o ambito comercial, entretanto, estaria mais associado a diminuição de Lula no cenário internacional.

“Isso seria muito ruim, principalmente porque governos mais à direita tendem a não compactuar com determinadas ações do governo brasileiro” Igor Lucena, economista e doutor em relações internacionais

O especialista cita como exemplo casos ocorridos na Itália, com a ex-deputada Carla Zambelli, e nos Estados Unidos, em que os países não concordaram com as decisões brasileiras por considerarem arbitrárias.

Para Kai Enno Lehmann, professor associado do Instituto de Relações Internacionais da USP, o Brasil não seria prioridade após a mudança de governo na Espanha. Segundo ele, a União Europeia teria impacto mais imediato, já que os espanhóis devem priorizar mais assuntos internos.

“Prioridade seria o custo de vida e inflação, pilares que levaram o atual governo a antecipar as eleições”, diz o professor.

Eleições antecipadas

A eleição deste domingo foi antecipada por Sánchez em outubro e acontece em uma momento delicado da Espanha, que enfrentou, recentemente, a primeira greve geral em 14 anos. Manifestantes cobraram medidas para conter o alto custo de vida e pedindo soluções para crise de moradia, a alta da imigração no país, tendo Ceuta como foco principal – ao todo, mais de 70 mil pessoas entraram a nado ou a pé nesta cidade de pouco mais de 80 mil habitantes – e o acidente de trem no final de outubro que deixou cerca de 70 mortos.

A Espanha é responsável por dois dos piores acidentes de trem na Europa, tendo sido um em 2013, quando houve 80 mortos, e o deste ano, 2026, que registrou 69 mortos.

Desde 1982, quando Felipe González Márquez chegou ao poder e ficou até 1996, esquerda e direita tem intercalado no comando da Espanha.

Esquerda e direita se alternam no poder na Espanha Chefes de governo desde 1982, por campo político 1 Felipe González 1982 a 1996 · Esquerda 2 José María Aznar 1996 a 2004 · Direita 3 José Luis Zapatero 2004 a 2011 · Esquerda 4 Mariano Rajoy 2011 a 2018 · Direita 5 Pedro Sánchez 2018 até o momento · Esquerda 1 Felipe González 1982 a 1996 · Esquerda 2 José María Aznar 1996 a 2004 · Direita 3 José Luis Zapatero 2004 a 2011 · Esquerda 4 Mariano Rajoy 2011 a 2018 · Direita 5 Pedro Sánchez 2018 até o momento · Esquerda

Como funciona a eleição da Espanha?

Diferente das eleições no Brasil em que se vota em um candidato, na Espanha você vota em um partido, que terá um representante para ser o presidente de governo, também conhecido como primeiro-ministro, visto que o país é uma monarquia parlamentar.

Ou seja, há o rei, Filipe VI, que exerce funções simbólicas e constitucionais, sem poder executivo de governo, e o Poder Executivo, exercido pelo presidente do Governo (primeiro-ministro) e pelo Conselho de Ministros, que são os responsáveis pela administração do país e perante o Parlamento.

Todos os cidadão maiores de 18 anos e com nacionalidade espanhol estão aptos a vota. O voto pode ser feito de forma presencial, quando os eleitores vão presencialmente no dia, e pelo correio, quando registram o voto por escrito.