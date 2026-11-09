Em Buenos Aires, pontífice defendeu a relevância da família cristã e destacou a inclusão de pessoas com deficiência

Papa Leão XIV reúne mais de 2,5 milhões de fiéis em missa na Argentina

Mais de dois milhões de pessoas compareceram, nesta segunda-feira (9), em Buenos Aires, à missa de maior público do pontificado de Leão XIV, que defendeu a relevância da família cristã como “um pilar em meio às muitas precariedades de nossa época”.

A multidão se reuniu em torno do Monumento aos Espanhóis, no bairro de Palermo, para o primeiro dos três encontros de massa programados na etapa argentina de sua viagem latino-americana.

Ao grito de “Olé olé Leão Leão” e agitando bandeiras argentinas e do Vaticano, os fiéis se aglomeraram, formando um corredor de mais de dois quilômetros na avenida del Libertador, por onde Leão passou em seu papamóvel.

Em sua homilia, o pontífice de 71 anos — que, há apenas três semanas, passou por uma cirurgia para tratar um câncer de pulmão — afirmou que a família cristã “hoje, mais do que nunca, representa um pilar em meio às muitas precariedades da nossa época”.

O papa se emocionou ao mencionar seu antecessor, “nosso amado” Francisco, e incentivou os pais a transmitirem a fé aos filhos “por meio dos gestos mais simples”, como “a bênção antes das refeições, uma oração antes de dormir, o perdão e a escuta mútua”.

A missa terminou com uma comunhão multitudinária em postos móveis, onde até mesmo leigos distribuíram dezenas de milhares de hóstias aos fiéis.

Marta Lima, uma professora aposentada de 63 anos, gostou do fato de a homilia do Papa ter pedido o “fortalecimento dos laços familiares”, já que “é justamente disso que precisamos e, quando isso falta, é o início de todas as violências”.

During the Mass, Pope Leo encouraged families “to take a leading role in evangelization.”



He urged them to “not give in to those who dismiss the Christian family as outdated. On the contrary, today more than ever, it remains a pillar amid the many insecurities of our time.”



It… pic.twitter.com/dNA3bsA0nw — Vatican News (@VaticanNews) November 9, 2026

Milhões

O Vaticano informou que mais de dois milhões e meio de pessoas compareceram à missa.

Milhares de pessoas haviam formado filas desde a madrugada para garantir os primeiros lugares junto às grades de proteção, situadas a cerca de 100 metros do palco.

A maioria teve de acompanhar a homilia por meio de um dos 33 telões instalados pela organização no local.

Grupos de fiéis chegaram em ônibus organizados por suas paróquias, muitos de outras províncias ou países vizinhos. Em algumas esquinas, jovens com violões animavam a espera com cantos e palmas.

Perto das entradas, barracas vendiam lembranças: camisetas, bonés, bandeirinhas e até alfajores e doce de leite com o rosto do papa.

“O que mais nos faz falta é união; estamos tão divididos”, disse Soledad Troncoso, uma aposentada de 67 anos que veio de Wilde, na periferia sul, com sua irmã e vários vizinhos. “Que a sua palavra perdure, que traga bênção a esta pátria onde se sofre tanto”.

Mais de 2,5 milhões de pessoas assistem à missa do papa Leão XIV em Buenos Aires

Deficiência

O pontífice começou o dia no Cottolengo Don Orione, uma instituição de caridade para pessoas com deficiência na periferia de Buenos Aires, onde ressaltou que um país é julgado pela inclusão dos mais necessitados.

A instituição abriga 410 adultos com deficiência. A grande maioria não recebe visitas de familiares ou pessoas próximas.

“O progresso de uma nação também é medido pelo acolhimento que ela sabe oferecer a todas as pessoas com deficiência e necessidades especiais”, disse o pontífice.

O presidente Javier Milei tem sido criticado por suas duras políticas de ajuste, que afetam essa população desde que ele assumiu o cargo, em dezembro de 2023.

Após negociações que contaram com a participação da Igreja Católica, o governo e a oposição chegaram a um acordo sobre um projeto para garantir o financiamento dos serviços de assistência. A Câmara dos Deputados aprovou a medida em outubro, e o texto ainda precisa ser votado no Senado.

Em seu discurso, o papa defendeu a dignidade das pessoas com deficiência: “Suas vidas não são um peso para a sociedade; são uma bênção, porque vocês podem nos ajudar a não esquecer qual é o fundamento da dignidade de cada ser humano e o que é realmente importante na vida”, afirmou.

Cerca de 3.000 pessoas compareceram ao encontro no Cottolengo, na localidade de Claypole, e aproximadamente 100.000 posicionaram-se ao longo do trajeto que ele percorreu para recebê-lo, informaram fontes do Vaticano com base em dados das autoridades locais.

A agenda do segundo dia do papa na Argentina prosseguirá com um encontro com sindicalistas e representantes de movimentos sociais na Universidade Católica Argentina, em Buenos Aires.