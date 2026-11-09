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Papa se reúne na Argentina com vítimas de abusos sexuais por parte do clero

Pontífice se comprometeu a reforçar as medidas de proteção dentro da Igreja Católica

AFP

O Papa Leão XIV participa de um encontro com a comunidade de trabalho na Universidade Católica Argentina (UCA), em Buenos Aires, no dia 9 de novembro de 2026. (Foto de Tiziana FABI / AFP)
O Papa Leão XIV falou com cinco pessoas Tiziana FABI / AFP

O papa Leão XIV se reuniu, nesta segunda-feira (9), com cinco vítimas de abusos por parte do clero na Argentina e se comprometeu a reforçar as medidas de proteção dentro da Igreja Católica, informou o Vaticano.

“O papa conversou individualmente com cada uma delas, ouvindo seus relatos, as dolorosas experiências que viveram e suas sugestões para fortalecer os caminhos de cura dentro da Igreja“, declarou a Santa Sé em um comunicado.

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