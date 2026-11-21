Um abalo sísmico de magnitude 6,7 que sacudiu na sexta-feira a região central do Peru deixou pelo menos 15 feridos, segundo o primeiro boletim oficial divulgado neste sábado (21) pelo Instituto Nacional de Defesa Civil (Indeci), órgão estatal.

O terremoto ocorreu às 19h09 de sexta-feira (21h09 no horário de Brasília) e teve seu epicentro na região andina do Peru, a cerca de 300 quilômetros ao leste de Lima.

O Indeci informou que 11 dos feridos foram registrados em Junín. Os demais, em Huánuco, Lima, Callao e Pasco. Além disso, há quatro casas que ficaram inabitáveis e outras 127 foram afetadas, a maioria em Junín e Pasco.

O Instituto Geofísico do Peru informou que neste sábado ocorreram em Junín outros dois sismos, um de magnitude 5,0 e outro de 3,5.

O Peru, com 34 milhões de habitantes, está localizado no chamado Cinturão de Fogo do Pacífico, que se estende ao longo da costa oeste das Américas e da costa leste da Ásia. Todos os anos o país é atingido por cerca de 400 tremores acima da magnitude de 4,0 graus.