Trump chama a Noruega de ‘país de merda’ por não lhe ter dado o Nobel da Paz

A raiva do presidente tem origem em sua afirmação de ter 'resolvido oito guerras' e ter 'mais duas a caminho'

Trump voltou a criticar o fato de seu antecessor, Barack Obama, ter recebido o prêmio poucas semanas após chegar à Casa Branca em 2009

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou duramente a Noruega, país que sedia a cerimônia de entrega do Prêmio Nobel da Paz, chamando-a de “país de merda” após demonstrar sua profunda irritação por não ter sido agraciado com esse prêmio. Em vez disso, o comitê norueguês premiou a jurista sul-africana Navanethem Pillay.

Durante um comício pré-eleitoral para as eleições de meio de mandato – que serão realizadas no próximo dia 3 de novembro – em Port Huron, no Michigan, Trump justificou sua recusa em receber imigrantes noruegueses (em comparação com sua preferência por cidadãos da Dinamarca) baseando-se exclusivamente na decisão do Comitê Norueguês do Nobel.

“Não quero ninguém da Noruega. Não quero ter nada a ver com a Noruega (…) Francamente, a Noruega é péssima. Na verdade, virou um país de merda”, afirmou o presidente diante de seus apoiadores.

A raiva de Trump tem origem em sua afirmação de ter “resolvido oito guerras” e ter “mais duas a caminho”, citando mediações entre o Azerbaijão e a Armênia, ou entre a Índia e o Paquistão – conflitos que ele afirma ter contido, salvando “pelo menos 30 milhões de vidas”.

Além disso, Trump voltou a criticar o fato de seu antecessor, Barack Obama, ter recebido o prêmio poucas semanas após chegar à Casa Branca em 2009, sem saber “por que o ganhou”.

Em contrapartida, ele se gabou do gesto da oposicionista venezuelana e Prêmio Nobel da Paz, María Corina Machado, que, segundo relatou o presidente dos Estados Unidos, lhe entregou sua própria medalha após afirmar que Trump “pôs fim a muitas guerras e merece o Prêmio Nobel da Paz mais do que qualquer outra pessoa”.

No dia em que foi anunciado que o prêmio seria concedido a Pillay, o político ampliou em suas redes sociais essa lista de supostas conquistas internacionais, atribuindo a si mesmo a captura do ex-presidente venezuelano Nicolás Maduro, a libertação de todos os reféns israelenses nas mãos do Movimento de Resistência Islâmica (Hamas) e o freio ao programa nuclear do Irã.

“Apesar de tudo isso, o Prêmio Nobel foi concedido a uma pessoa liberal que trabalha na ONU e da qual ninguém jamais ouviu falar”, criticou Trump, referindo-se a Pillay. Em sua opinião, o prestigioso prêmio “ficou desacreditado para sempre por um punhado de ideólogos radicais que são antidemocráticos e inimigos da civilização”.