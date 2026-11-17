É a primeira viagem internacional do republicano desde as derrotas de seu partido nas eleições de meio de mandato.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chegou nesta terça-feira (17) às Filipinas, primeira parada de uma viagem de três dias à Ásia marcada por negociações comerciais e encontros com aliados regionais. A agenda inclui reuniões com líderes do Sudeste Asiático, um acordo com a Tailândia e uma visita à China, onde estão previstas conversas sobre armas nucleares com Xi Jinping e Vladimir Putin. Trump também mencionou a possibilidade de se reunir com o líder norte-coreano Kim Jong Un

É a primeira viagem internacional do republicano desde as derrotas de seu partido nas eleições de meio de mandato. O presidente deixa os EUA em meio a problemas no setor aéreo e à repercussão da saída de Jensen Huang da Nvidia, após o executivo admitir um caso com uma suposta agente do governo chinês. Pequim negou envolvimento.

Em Manila, Trump participará da cúpula da Associação das Nações do Sudeste Asiático (Asean) como convidado de honra, com recepção e jantar de gala. Antes, deverá se reunir com os líderes do Quad, formado por EUA, Austrália, Índia e Japão, que busca conter a influência chinesa na Ásia-Pacífico. Será o primeiro encontro do grupo desde o retorno de Trump à Casa Branca.

O presidente também deve assinar um acordo comercial com a Tailândia. Em outubro de 2025, os países anunciaram um entendimento preliminar pelo qual Bangkok eliminaria tarifas sobre a maioria dos produtos americanos e barreiras a importações de automóveis, alimentos e medicamentos. O governo Trump afirmou ainda que a Tailândia compraria mais de US$ 18 bilhões em aeronaves dos EUA, além de produtos agrícolas e gás natural liquefeito (GNL).

Em fevereiro, a Suprema Corte americana derrubou a tarifa de 19% imposta por Trump sobre produtos tailandeses. Em julho, o governo estabeleceu uma taxa substituta de 12,5%, alegando falta de medidas da Tailândia contra o trabalho forçado.

Em uma reunião especial com os líderes da Asean, Trump deverá abordar comércio, segurança, a violência em Mianmar e as disputas no Mar do Sul da China. Os países do bloco negociam um pacto de não agressão com Pequim, que reivindica quase toda a região marítima. Os confrontos entre forças chinesas e filipinas se intensificaram nos últimos anos. Washington rejeita as reivindicações chinesas e reafirma sua obrigação de defender as Filipinas, aliadas por tratado, em caso de ataque armado.

A chegada de Trump foi precedida por um protesto de cerca de 1 500 manifestantes de esquerda em Manila. Os participantes criticaram a influência dos EUA sobre a política externa filipina e exibiram faixas contra a atuação americana. O organizador Teddy Casiño pediu ao governo local que adote uma postura independente de Washington.

Na quarta-feira, 18, Trump será recebido pelo presidente Ferdinand Marcos Jr. com honras militares e banquete de Estado no Palácio de Malacañang. Os dois deverão reafirmar a aliança entre seus países. Autoridades também tentam organizar um encontro do americano com Imelda Marcos, ex-primeira-dama de 97 anos e mãe do atual presidente, caso sua saúde permita. Segundo o embaixador filipino nos EUA, Jose Manuel Romualdez, Trump mantém uma antiga amizade com ela.

O presidente americano também deverá anunciar acordos e investimentos em aviação, defesa, energia e tecnologia antes de seguir a Shenzhen, na China, para a cúpula da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec).