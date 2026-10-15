Trump descarta transmitir execução de condenado por massacre
A execução por fuzilamento do autor do ataque a uma base militar americana que deixou 13 mortos não será transmitida ao vivo, anunciou nesta quinta-feira (15) o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.
“Ele morrerá, como está previsto, por pelotão de fuzilamento, mas esse evento não será transmitido”, disse Trump em uma publicação em sua plataforma Truth Social, ao descartar um plano do secretário de Defesa, Pete Hegseth, que provocou indignação.
“A execução poderá ser presenciada pessoalmente pelos familiares diretos das vítimas, se assim o desejarem”, acrescentou Trump.
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