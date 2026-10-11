Tusk reafirma apoio total a Zelensky e líderes coordenam ações antes de reuniões na UE
O primeiro-ministro da Polônia, Donald Tusk, e o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, conversaram por telefone neste domingo para alinhar ações de defesa e estratégias diplomáticas antes dos próximos encontros de líderes na União Europeia, em Bruxelas.
Em publicação na rede social X, Tusk declarou estar “absolutamente certo de que ninguém e nada quebrará a Ucrânia e seu Presidente em sua luta contra a agressão russa”. O chefe do governo polonês afirmou ter garantido a Zelensky que o país pode contar com a “solidariedade total da Polônia e da Europa”.
Zelensky também se manifestou na rede social e agradeceu o apoio e a compreensão sobre a situação de segurança e as ameaças atuais. O líder ucraniano relatou ter informado Tusk sobre as necessidades de defesa do país em meio ao aumento de ataques e de “atividades desestabilizadoras” da Rússia. Zelensky destacou ainda a importância do trabalho conjunto para garantir a segurança regional e a coordenação de esforços diplomáticos em andamento.
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