Primeiro caso em fevereiro e pico em julho: relembre o avanço da Covid-19 no Brasil

No dia 26 de fevereiro, foi registrado o primeiro caso de infecção o novo coronavirus (Sars-Cov-2) no Brasil. O paciente foi um homem que havia retornado recentemente da Itália, onde havia um crescimento no número de casos da doença. Desde então, o coronavírus se espalhou rapidamente, transformando o país no segundo com mais mortes e no terceiro com mais casos da Covid-19. Apesar de ter fechado dezembro com um momento de alta no avanço da doença, o Brasil já observou momentos de queda, nos quais houve uma flexibilização da quarentena e a retomada do funcionamento restritivo de estabelecimentos como shoppings, bares e academias. Com 465 mortes em 24 horas e 23.081 novos casos, o país ultrapassou a marca de 195 mil óbitos (exatos 195.441) no primeiro dia de 2021. Relembre, nesta reportagem especial, como o vírus avançou de norte a sul de fevereiro do ano passado até agora.