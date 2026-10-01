Jão amplia turnê de Memórias Póstumas; confira agenda da semana

Depois do show de estreia em um lotado Nubank Parque, na última sexta-feira, o artista confirmou a passagem por quatro capitais estaduais

Como já era esperado, o cantor Jão anunciou que a turnê Memórias Póstumas ganhará novas datas. Depois do show de estreia em um lotado Nubank Parque, na última sexta-feira, o artista confirmou a passagem por quatro capitais estaduais, além do retorno a São Paulo e uma apresentação internacional em Lisboa.

No dia 31 de outubro, Jão estará na Farmasi Arena, no Rio de Janeiro. Em novembro, no dia 21, o show será no Mineirinho, em Belo Horizonte, enquanto a apresentação do dia 28 será em Recife, na Arena Geraldão. Em dezembro, no dia 12, será a vez de Brasília, com a turnê desembarcando na Arena Nilson Nelson.

Depois da virada do ano, outras duas datas estão confirmadas para março. A primeira será no dia 19, em Lisboa, capital de Portugal, no Campo Pequeno, voltando ao país que recebeu quatro apresentações da turnê Pirata em 2022. O retorno a São Paulo será no dia 27, novamente no Nubank Parque.

A venda oficial abriu nesta quinta-feira (1), com ingressos disponíveis para todos os shows. As entradas mais baratas saem por R$ 105 em Belo Horizonte, Recife e Rio de Janeiro e R$ 130 em Brasília e São Paulo.

FRESNO COM ORQUESTRA

Depois de ter o especial no festival Doce Maravilha, no Rio de Janeiro, cancelado por condições meteorológicas, a Fresno anunciou dois shows comemorativos do álbum A Sinfonia de Tudo Que Há para a capital fluminense e também em São Paulo.

As apresentações serão com a Nova Orquestra, regida pelo maestro Lucas Lima, integrante da Família Lima e ex-marido de Sandy. No Rio, a passagem será no dia 28 de novembro, na Fundição Progresso. No dia 2 de dezembro, o grupo estará no palco da Sala São Paulo, na região central da capital paulista.

A venda de ingressos para ambas datas abre no próximo dia 6, ao meio-dia.

EXPECTATIVA PARA O LOLLAPALOOZA

A divulgação do lineup da próxima edição do Lollapalooza está cada vez mais próxima e a expectativa cada vez maior. O Fontaines D.C., que precisou cancelar a vinda ao festival em 2024, confirmou esta semana que tocará no México no dia 25 de março – o que abre as portas para uma passagem pela América do Sul.

Outros nomes que parecem bem adiantados são Queens of the Stone Age, Sombr, Olivia Dean e o californiano The Neighborhood. As confirmações devem vir ainda neste mês.

É IMPORTANTE DIZER

O Balaclava Fest do último fim de semana foi excelente e ajudou a cementar ainda mais o festival como um dos principais eventos anuais da música indie no Brasil. Os melhores shows, na nada mais que humilde opinião desta coluna, ficaram por conta do DIIV, Dry Cleaning, Beach Fossils e Ludovic – mas absolutamente todos os nomes do lineup foram excelentes. É a prova de que boa curadoria e organização fazem a reputação de qualquer evento.

AGENDA DA SEMANA

Quem: Sophia Chablau e Uma Enorme Perda de Tempo

Quando: Quinta-feira, 01/10, às 19h30, e sexta-feira, 02/10, às 19h30

Onde: SESC Avenida Paulista

Quanto: A partir de R$ 15, mas apenas na bilheteria presencial

Por que ir?: Sophia Chablau e Uma Enorme Perda de Tempo é, com todo perdão do trocadilho, um dos maiores nomes da nova leva do indie nacional. O grupo acaba de retornar de uma turnê pela Europa, com quatro datas em Portugal.

Quem: Marimelo

Quando: Sexta-feira, 02/10, às 21h

Onde: Audio

Quanto: A partir de R$ 50

Por que ir?: O Baile MariRoots é uma verdadeira festa de forró nordestino que deve ir madrugada adentro na Audio. Além da música ao vivo com uma grande banda, a noite também terá discotecagem em vinil e projeções visuais para ampliar a imersão.

Quem: Black Pantera

Quando: Sexta-feira, 02/10, às 21h, e sábado, 03/10, às 21h

Onde: SESC Pompeia

Quanto: A partir de R$ 18

Por que ir?: Cada vez melhor, o trio mineiro tocará o novo trabalho, Continental. O show de estreia no Cine Joia, em agosto, foi excelente.

Quem: Fresno e CPM 22

Quando: Sábado, 03/10, às 20h

Onde: Juventus Live Hall

Quanto: A partir de R$ 80

Por que ir?: Duas das maiores bandas do rock nacional tocam na mesma noite em momentos diferentes na carreira. A Fresno traz a turnê Carta de Adeus, o 11º álbum do grupo gaúcho, enquanto o CPM comemora os 30 anos de estrada revisitando o extenso repertório dos paulistas.