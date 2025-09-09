Oposição aposta em Fux para adiar julgamento de Bolsonaro no STF

Parlamentares ligados ao ex-presidente afirmam que o processo é ‘inválido’ e insistem na tese de nulidade, mesmo após o voto do relator, ministro Alexandre de Moraes, considerado esperado por todos os lados

Rosinei Coutinho/STF Mministro Luiz Fux é visto como última possibilidade de divergência no julgamento de Jair Bolsonaro



A oposição tem concentrado esforços em descredibilizar o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal (STF), que entra na fase final, eles apostam no ministro Luiz Fux, que visto como última possibilidade de divergência, embora a tendência seja que ele siga o relator. A defesa de Bolsonaro também tenta usar a saúde do ex-presidente para reforçar a tese de vitimização, solicitando autorização para cirurgia dermatológica.

Parlamentares ligados ao ex-presidente afirmam que o processo é “inválido” e insistem na tese de nulidade, mesmo após o voto do relator, ministro Alexandre de Moraes, considerado esperado por todos os lados. Durante a sessão, líderes oposicionistas como Coronel Zucco, Rodrigo Daalei e o senador Flávio Bolsonaro reforçaram o discurso de que a condenação já estava previamente definida. A estratégia é transformar Bolsonaro em mártir político e sustentar a narrativa de perseguição, preparando terreno para a tramitação do projeto de anistia no Congresso.

O ministro Alexandre de Moraes apontou que Bolsonaro incentivava desde 2021 uma ruptura institucional, mesmo não estando presente nos atos de 8 de janeiro. Para ele, o caso configura uma "nova modalidade de golpe", não mais baseada em armas, mas em incitação e manipulação discursiva.

Nos bastidores, a leitura é de que, mesmo com a condenação praticamente definida, a oposição quer prolongar o embate político. O objetivo é usar o julgamento como combustível para manter Bolsonaro em evidência e mobilizar sua base em torno da ideia de injustiça e perseguição.