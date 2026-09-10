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Política

Vereador ‘Nivaldo da Batata’ morre esmagado por uma tonelada de batata em SC

Ele era parlamentar na cidade de Treze de Maio

Estadão Conteúdo

Nivaldo da Batata
Nivaldo da Batata Divulgação

O vereador Nivaldo Magagnin (MDB), conhecido como “Nivaldo da Batata”, morreu nesta quarta-feira, 9, após ser esmagado por cerca de uma tonelada de batata. Ele era parlamentar na cidade de Treze de Maio, no sul de Santa Catarina.

A morte ocorreu um dia após o aniversário de 63 anos de Magagnin, celebrado na terça-feira, 8. O acidente ocorreu por volta das 8h20 da manhã. A prefeitura de Treze de Maio declarou luto oficial de três dias pelo falecimento do vereador.

De acordo com o Corpo de Bombeiros de Urussanga (SC), que atendeu a ocorrência, Nivaldo foi atingido por uma saca do tipo “big bag”, utilizada para transportar grandes quantidades de produtos, que estava erguida a cerca de dois metros de altura do solo. Ele estava trabalhando no local quando foi atingido.

O cabo de aço que sustentava a saca rompeu e caiu sobre o vereador. A equipe de resgate suspeita que o impacto da queda da saca tenha esmagado o corpo do vereador contra o solo. O corpo não tinha ferimentos externos aparentes.

As polícias Militar e Científica e o Instituto Médico-Legal (IML) foram acionados para realizar a perícia e recolher o corpo, e as causas da morte e o que causou o rompimento do cabo serão investigadas.

Confira a nota oficial da prefeitura de Treze de Maio.

Prefeitura lamenta morte de vereador:

“A Prefeitura de Treze de Maio manifesta profundo pesar pelo falecimento do vereador Nivaldo Magagnin, aos 63 anos. Neste momento de tristeza, a Administração Municipal se solidariza com familiares, amigos, colegas e toda a comunidade, desejando força e conforto a todos. Em respeito à sua memória e à sua trajetória na vida pública, o Município decreta três dias de luto oficial, conforme o Decreto nº 073/2026.”

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