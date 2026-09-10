Vereador ‘Nivaldo da Batata’ morre esmagado por uma tonelada de batata em SC

O vereador Nivaldo Magagnin (MDB), conhecido como “Nivaldo da Batata”, morreu nesta quarta-feira, 9, após ser esmagado por cerca de uma tonelada de batata. Ele era parlamentar na cidade de Treze de Maio, no sul de Santa Catarina.

A morte ocorreu um dia após o aniversário de 63 anos de Magagnin, celebrado na terça-feira, 8. O acidente ocorreu por volta das 8h20 da manhã. A prefeitura de Treze de Maio declarou luto oficial de três dias pelo falecimento do vereador.

De acordo com o Corpo de Bombeiros de Urussanga (SC), que atendeu a ocorrência, Nivaldo foi atingido por uma saca do tipo “big bag”, utilizada para transportar grandes quantidades de produtos, que estava erguida a cerca de dois metros de altura do solo. Ele estava trabalhando no local quando foi atingido.

O cabo de aço que sustentava a saca rompeu e caiu sobre o vereador. A equipe de resgate suspeita que o impacto da queda da saca tenha esmagado o corpo do vereador contra o solo. O corpo não tinha ferimentos externos aparentes.

As polícias Militar e Científica e o Instituto Médico-Legal (IML) foram acionados para realizar a perícia e recolher o corpo, e as causas da morte e o que causou o rompimento do cabo serão investigadas.

Confira a nota oficial da prefeitura de Treze de Maio.

Prefeitura lamenta morte de vereador:

“A Prefeitura de Treze de Maio manifesta profundo pesar pelo falecimento do vereador Nivaldo Magagnin, aos 63 anos. Neste momento de tristeza, a Administração Municipal se solidariza com familiares, amigos, colegas e toda a comunidade, desejando força e conforto a todos. Em respeito à sua memória e à sua trajetória na vida pública, o Município decreta três dias de luto oficial, conforme o Decreto nº 073/2026.”