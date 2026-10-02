1º vice-presidente do Senado: quem é Eduardo Gomes, o senador em busca da reeleição no TO

Político de forte articulação em Brasília e no municipalismo tocantinense, o atual vice-presidente do Senado Federal disputa novo mandato pela legenda do Partido Liberal (PL).

Carlos Eduardo Torres Gomes, conhecido como Eduardo Gomes, de 60 anos, é o atual 1º vice-presidente do Senado Federal e candidato do Partido Liberal (PL) à reeleição ao Senado pelo Tocantins nas eleições de 2026

Carlos Eduardo Torres Gomes, conhecido como Eduardo Gomes, de 60 anos, é o atual 1º vice-presidente do Senado Federal e candidato do Partido Liberal (PL) à reeleição ao Senado pelo Tocantins nas eleições de 2026. Político com ampla bagagem legislativa no âmbito municipal, federal e na Alta Casa do Congresso Nacional, construiu sua trajetória como um dos principais articuladores do Executivo e do Legislativo em Brasília.

Nascido em Estância (SE) e radicado no Tocantins desde os primeiros anos de formação do estado, Eduardo Gomes participou ativamente dos movimentos jovens em prol da criação do território tocantinense na década de 1980. Sua carreira na vida pública começou no âmbito local, elegendo-se vereador de Palmas, onde atuou por dois mandatos e ocupou posições de liderança na Câmara Municipal da capital.

Carreira na Câmara, liderança no Congresso e atuação no Senado

Sua projeção política ganhou amplitude nacional a partir de 2002, quando foi eleito deputado federal pelo Tocantins, sendo reeleito consecutivamente para três mandatos na Câmara dos Deputados. Em Brasília, destacou-se pelo perfil negociador, atuando em comissões estratégicas, como a Comissão Mista de Orçamento (CMO) e na área de mudanças climáticas.

Em 2018, foi eleito senador pela primeira vez com expressiva votação. Durante a legislatura, alcançou projeção no cenário político do país ao assumir o posto de líder do Governo Federal no Congresso Nacional. Em 2025, foi eleito 1º vice-presidente da Mesa Diretora do Senado Federal, consolidando sua influência na condução dos trabalhos da Casa Alta.

Entre as marcas de sua trajetória estão o foco no municipalismo e na destinação de recursos para infraestrutura e saúde nos 139 municípios do Tocantins, a atuação em projetos voltados à tecnologia e à inteligência artificial e a capacidade de diálogo com lideranças regionais e nacionais.

Para as eleições de 2026, a candidatura de Eduardo Gomes à reeleição no Senado aposta na força de seu mandato no Congresso Nacional, na experiência acumulada na Mesa Diretora do Senado e na forte base construída junto a prefeitos e vereadores do estado.