Quem é Vicentinho Júnior, o deputado em busca do Governo do Tocantins

Com três mandatos consecutivos na Câmara dos Deputados e atuação destacada no agronegócio, o parlamentar lidera o PSDB estadual e busca o comando do Executivo tocantinense nas eleições de 2026.

Vicente Alves de Oliveira Júnior, conhecido como Vicentinho Júnior, de 41 anos, é deputado federal e candidato do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) ao Governo do Estado do Tocantins nas eleições de 2026.

Vicente Alves de Oliveira Júnior, conhecido como Vicentinho Júnior, de 41 anos, é deputado federal e candidato do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) ao Governo do Estado do Tocantins nas eleições de 2026. Empresário e político com forte ligação ao setor produtivo, construiu sua carreira legislativa em Brasília defendendo pautas do agronegócio, da infraestrutura regional e da municipalização de recursos.

Nascido em Goiânia (GO) e criado no ambiente político, é filho do ex-senador e ex-deputado Vicentinho Alves, uma das figuras históricas da política tocantinense. Ingressou cedo na vida pública acompanhando as bases eleitorais no estado, consolidando sua trajetória no Tocantins com foco no fortalecimento dos municípios e na representação das demandas rurais e empresariais.

Atuação na Câmara dos Deputados

Sua projeção política ganhou escala nacional em 2014, quando foi eleito pela primeira vez para a Câmara dos Deputados. Reeleito em 2018 e 2022 com votações expressivas, acumulou mais de uma década de mandato em Brasília. No Congresso Nacional, construiu um perfil de liderança no setor agropecuário, chegando à presidência da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural (CAPADR), onde articulou matérias voltadas ao crédito rural, à logística de escoamento e à tecnologia para o campo.

Em 2026, assumiu o comando do PSDB no Tocantins e se consolidou como o nome da legenda para disputar o Palácio Araguaia. Entre suas principais bandeiras estão o fomento à industrialização, a atração de investimentos privados, o fortalecimento do agronegócio tocantinense e a modernização da gestão pública.

Com o apoio do PSDB e de alianças com lideranças do interior do estado, a candidatura de Vicentinho Júnior busca aliar a bagagem de articulação parlamentar no Distrito Federal à promessa de renovação e eficiência no comando do Executivo estadual.