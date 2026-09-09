‘Abaixa o dedinho’: Elmano de Freitas e Ciro Gomes batem-boca em debate ao governo do CE

A disputa no estado está concentrada entre o ex-governador e o atual chefe do Executivo cearense

O debate entre os candidatos Ciro Gomes (PSDB) e Elmano de Freitas (PT), postulantes ao governo do Ceará, realizado nesta quarta-feira (9), ficou marcado por bate-boca, dedo em riste e discussões acaloradas.

O momento de maior tensão do debate, promovido pela TV Diário, Verdinha FM e pelo portal Diário do Nordeste/Ponto Poder, foi registrado quando Ciro Gomes alegava que aliados do governador Elmano de Freitas respondem a inquérito da Polícia Federal. O incumbente disse ser mentira que haja comprovação de desvio. O tucano, então, retrucou, indicando que o petista seria “mentiroso descarado”.

No formato do debate, os candidatos podiam circular pelo estúdio, o que os fez ficar algumas vezes frente a frente. Na sequência, Elmano afirmou que Ciro só vê defeitos em opositores e acusou um apoiador do ex-ministro de ter sido pego com R$ 2 milhões.

Ciro se incomodou com a acusação e colocou o dedo em riste para reforçar as acusações contra o atual governador cearense. “Abaixa o dedinho. Na minha cara, não”, disse Elmano. Ciro respondeu: “O dedo vai estar aqui. Na sua cara, seu mentiroso”.

O mediador precisou intervir, os microfones foram cortados e os candidatos foram orientados a retornar a seus púlpitos.

A disputa pelo governo do Ceará está concentrada entre Ciro Gomes e Elmano de Freitas, de acordo com os levantamentos mais recentes feitos por institutos de pesquisa. Elmano conta com o apoio do presidente Lula e do ex-ministro da Educação Camilo Santana e tem em sua chapa Cid Gomes, que concorre à reeleição no Senado e é irmão de Ciro.

O tucano, por sua vez, tem ao seu lado o ex-governador Tasso Jereissati, os ex-prefeitos de Fortaleza Roberto Cláudio e José Sarto e nomes ligados ao bolsonarismo, como o deputado federal André Fernandes.