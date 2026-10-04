Apuração para senador: veja os resultados das Eleições 2026 em todo o Brasil
Os resultados da eleição para senador podem ser acompanhados em tempo real pela Jovem Pan. A página reúne a atualização dos votos nos estados durante a apuração.
É possível acompanhar o desempenho dos candidatos às vagas do Senado nas Eleições 2026.
Para ver a apuração para senador, clique aqui.
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