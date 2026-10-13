BTG/Nexus: Flávio chega a 48% contra 45% de Lula no 2º turno

Nos votos válidos, indicador que exclui brancos, nulos e indecisos da amostra, Flávio Bolsonaro atinge 52% da preferência do eleitorado. Na mesma métrica de apuração do Tribunal Superior Eleitoral, o petista anota 48% da preferência.

A pesquisa BTG/Nexus, divulgada nesta terça-feira (13), aponta empate técnico entre Flávio Bolsonaro (PL) e Lula (PT) em um eventual segundo turno na disputa pelo Palácio do Planalto.

O senador soma 48% das intenções de voto, enquanto o atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), anota 45%. Entre os demais eleitores, os brancos e nulos somam 5%, e os indecisos são 2%.

Nos votos válidos, indicador que exclui brancos, nulos e indecisos da amostra, Flávio Bolsonaro atinge 52% da preferência do eleitorado. Na mesma métrica de apuração do Tribunal Superior Eleitoral, o petista anota 48% da preferência.

Rejeição

O levantamento mediu o potencial de voto e a aversão aos adversários no embate nacional. O atual presidente Lula possui 51% de rejeição, fatia que afirma não votar nele “de jeito nenhum”. Já o senador Flávio Bolsonaro é rejeitado por 47% dos entrevistados na mesma simulação.

A percepção sobre a atual gestão federal ajuda a explicar os gargalos da corrida eleitoral. O governo federal registra 50% de desaprovação geral, enquanto 45% aprovam o trabalho do presidente. Na avaliação detalhada, 45% classificam a gestão como ruim ou péssima, ante 34% de avaliação ótima ou boa e 20% de regular.

A pesquisa Nexus entrevistou 2.002 eleitores entre 10 e 12 de outubro de 2026, por meio de telefone (via CATI). A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pelo Banco BTG Pactual S.A. e está registrado no TSE sob o protocolo BR-07997/2026.