BTG/Nexus: Lula lidera no 1º turno, mas empata tecnicamente com Flávio no 2º

Flávio Bolsonaro é rejeitado por 50% dos eleitores, enquanto Lula não receberia o voto de 49% dos entrevistados de jeito nenhum.

A nova pesquisa Nexus, divulgada nesta segunda-feira (31), aponta que o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera a corrida para o Palácio do Planalto em 2026. No principal cenário estimulado de primeiro turno, o petista aparece com 39% das intenções de voto, seguido pelo senador Flávio Bolsonaro (PL), que soma 33%. Como a margem de erro é de dois pontos percentuais, a liderança de Lula está garantida fora da margem de empate técnico.

Entre os demais nomes testados pelo instituto, o escritor Augusto Cury (Avante) tem 11%, seguido pelo governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), com 5%. Renan Santos aparece com 3%, enquanto o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), e a candidata Samara registram 1% cada. Brancos e nulos somam 3%, o mesmo índice numérico dos que não sabem ou não quiseram responder.

Simulações de 2º turno

Apesar da vantagem na primeira etapa, a disputa se torna dramática e apertada nas simulações de segundo turno. O levantamento mostra que Lula empata tecnicamente com Flávio Bolsonaro, com o petista marcando 46% contra 45% do senador carioca, o que aponta indefinição do eleitorado.

O cenário de limite estatístico se repete contra outros possíveis adversários da direita. O atual mandatário também registra empate técnico com Ronaldo Caiado, aparecendo com 45% ante 44% do governador goiano. Lula só alcança vitória além da margem de erro contra Romeu Zema (46% a 41%) e Renan Santos (47% a 38%).

Índices de rejeição

A alta competitividade no segundo turno encontra lastro nos elevados índices de rejeição apurados pela pesquisa. Tanto o líder do governo quanto o principal nome da oposição enfrentam forte resistência. Flávio Bolsonaro é rejeitado por 50% dos eleitores, enquanto Lula não receberia o voto de 49% dos entrevistados de jeito nenhum.

A pesquisa Nexus entrevistou 2.005 eleitores entre 28 e 30 de agosto de 2026, por meio de entrevistas por telefone (via CATI). A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com um intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pelo BTG Pactual e está registrado no TSE sob o protocolo BR-08900/2026.