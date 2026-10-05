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Câmara dos Deputados terá recorde de 108 mulheres a partir de 2027

Deputadas ocuparão 21% das 513 cadeiras; em 2022, foram eleitas 91 mulheres

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Câmara dos Deputados
Câmara dos Deputados Divulgação

A Câmara dos Deputados terá, a partir de 2027, a maior bancada feminina de sua história. Nas eleições de domingo (4), 108 mulheres foram eleitas deputadas federais e passarão a ocupar 21% das 513 cadeiras.

O número representa um aumento em relação a 2022, quando 91 mulheres foram eleitas e passaram a ocupar 18% das cadeiras. A bancada feminina ganhou 17 cadeiras em 4 anos, uma alta de 19%.

O PT elegeu o maior número de mulheres para a Câmara neste ano, com 26 deputadas. O PL aparece em seguida, com 22 eleitas, enquanto o PSOL conquistou 8 cadeiras com candidaturas femininas. PCdoB, Podemos e União Brasil elegeram 7 mulheres cada.

A eleição deste ano teve 2.820 mulheres concorrendo à Câmara dos Deputados, segundo levantamento da Câmara com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O número caiu 24% em relação a 2022, quando foram registradas 3.717 candidaturas femininas.

Apesar da redução em números absolutos, a participação das mulheres entre os candidatos aumentou. Elas representaram 37% das candidaturas a deputado federal neste ano, ante 35% em 2022. As mulheres representam cerca de 53% do eleitorado brasileiro.

A legislação eleitoral determina que cada partido ou federação preencha no mínimo 30% e no máximo 70% das candidaturas proporcionais com pessoas de cada sexo. A Constituição também determina a aplicação de pelo menos 30% dos recursos do Fundo Partidário e do Fundo Eleitoral em candidaturas de mulheres.

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