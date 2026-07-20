Candidatura de Flávio será lançada sem vice definido, diz Marinho

O chefe da pré-campanha relatou haver tratativas com outros partidos e que o nome para fechar a chapa será decidido após 'estar claro' qual será a composição partidária para as eleições

O coordenador da pré-campanha de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) à Presidência, senador Rogério Marinho (PL-RN), disse nesta segunda-feira (20) que o vice do filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro não deve ser definido até a convenção do Partido Liberal (PL). As informações do jornal Valor Econômico.

A legenda fará o evento no sábado (25), em São Paulo.

Em entrevista a jornalistas, Marinho destacou que o PL tem até 5 de agosto para definir o vice de Flávio. “Estamos conversando com outros partidos. É evidente que essa decisão só ocorrerá quando tivermos um quadro mais claro de qual vai ser a nossa política de aliança, qual é a nossa composição partidária”, disse o coordenador da pré-campanha.

Marinho acrescentou que a suspensão das visitas de Flávio a Bolsonaro “reflete na velocidade” das negociações para a definição da chapa.

Sobre os palanques do PL para as eleições, apesar de admitir que não estão todos definidos, Marinho assegurou que o número será o dobro do registrado no pleito de 2022.

Mulher de vice

Em entrevista exclusiva ao 3 em 1, da Jovem Pan, Flávio afirmou ter preferência por uma mulher como sua vice na chapa. O pré-candidato já citou a ex-presidente da Caixa Econômica Federal Daniella Marques e as deputadas federais Simone Marquetto (PP-SP) e Clarissa Tércio (PP-SE) como opções.

Já o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, afirmou ter preferência pela senadora Tereza Cristina (PP-MS). Em entrevista exclusiva ao 3 em 1, o líder da legenda declarou que a parlamentar e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro são as duas mulheres que “mais têm prestígio no Brasil”.