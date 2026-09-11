Cleitinho tem 37% no 1º turno pelo governo de Minas; Ananias soma 13%, diz Datafolha
Pesquisa do Datafolha divulgada nesta sexta-feira (11) mostrou que o senadodor Cleitinho Azevedo (Republicanos) continua à frente no primeiro turno pelo governo de Minas Gerais com 37%. Patrus Ananias (PT) aparece em segundo com 13% próximo a Alexandre Kalil (PDT) com 11%.
Veja os números da pesquisa estimulada para o 1º turno, em que o Datafolha mostra aos eleitores entrevistados os nomes dos candidatos:
- Cleitinho Azevedo (Republicanos): 37%
- Patrus Ananias (PT): 13%
- Alexandre Kalil (PDT): 11%
- Mateus Simões (PSD): 4%
- Flávio Roscoe (PL): 4%
- Gabriel (MDB): 4%
- Professor Túlio Lopes (PCB): 3%
- Rafael Duda (PSTU): 1%
- Ben Mendes (Missão): 1%
- Henrique Áreas (PCO): 1%
- Indira Xavier (UP): 0%
- Em branco/nulo/nenhum: 11% (eram 14%)
- Indecisos: 10% (eram 13%)
Em pesquisa do dia 21 de agosto Cleitinho somava 32% e Ananias tinha 12%. Alexandre Kalil também somava 12%. Matheus Simões (PSD), Flávio Roscoe (PL) e Gabriel Azevedo (MDB) têm 4% cada. Brancos e nulos eram 11% em agosto, na pesquisa atual a porcentagem diminuiu para 11%.
Segundo Turno
Em eventual segundo turno entre Cleitinho e Patrus Ananias, o senador venceria com 59% contra 24% de Ananias. Brancos e nulos somam 12%.
Já entre Cleitinho e Alexandre Kalil, o primeiro também venceria com 54% contra 29% de Kalil. Desta vez, brancos e nulos somam 11%. Outros 6% não souberam responder.
Pesquisa Datafolha entrevistou 1.204 eleitores de 16 anos ou mais entre os dias 8 e 10 de setembro. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sob o número MG-01611/2026.
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