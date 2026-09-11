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Cleitinho tem 37% no 1º turno pelo governo de Minas; Ananias soma 13%, diz Datafolha

Alexandre Kalil (PDT) aparece em terceiro lugar, próximo à Ananias, com 11%

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Senador Cleitinho (Republicanos-MG)
Senador Cleitinho (Republicanos-MG) Ton Molina / Agência Senado

Pesquisa do Datafolha divulgada nesta sexta-feira (11) mostrou que o senadodor Cleitinho Azevedo (Republicanos) continua à frente no primeiro turno pelo governo de Minas Gerais com 37%. Patrus Ananias (PT) aparece em segundo com 13% próximo a Alexandre Kalil (PDT) com 11%.

Veja os números da pesquisa estimulada para o 1º turno, em que o Datafolha mostra aos eleitores entrevistados os nomes dos candidatos:

  • Cleitinho Azevedo (Republicanos): 37%
  • Patrus Ananias (PT): 13%
  • Alexandre Kalil (PDT): 11%
  • Mateus Simões (PSD): 4%
  • Flávio Roscoe (PL): 4%
  • Gabriel (MDB): 4%
  • Professor Túlio Lopes (PCB): 3%
  • Rafael Duda (PSTU): 1%
  • Ben Mendes (Missão): 1%
  • Henrique Áreas (PCO): 1%
  • Indira Xavier (UP): 0%
  • Em branco/nulo/nenhum: 11% (eram 14%)
  • Indecisos: 10% (eram 13%)

Em pesquisa do dia 21 de agosto Cleitinho somava 32% e Ananias tinha 12%. Alexandre Kalil também somava 12%. Matheus Simões (PSD), Flávio Roscoe (PL) e Gabriel Azevedo (MDB) têm 4% cada. Brancos e nulos eram 11% em agosto, na pesquisa atual a porcentagem diminuiu para 11%.

Segundo Turno

Em eventual segundo turno entre Cleitinho e Patrus Ananias, o senador venceria com 59% contra 24% de Ananias. Brancos e nulos somam 12%.

Já entre Cleitinho e Alexandre Kalil, o primeiro também venceria com 54% contra 29% de Kalil. Desta vez, brancos e nulos somam 11%. Outros 6% não souberam responder.

Pesquisa Datafolha entrevistou 1.204 eleitores de 16 anos ou mais entre os dias 8 e 10 de setembro. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sob o número MG-01611/2026.

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