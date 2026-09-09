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CNI pede bom senso na condução do país e diz que crise no STF exige reação

Confederação prega que atual momento pode fazer com que o Brasil perca 'oportunidades de crescimento'

Estadão Conteúdo

CNI pede bom senso na condução do país e diz que crise no STF exige reação
Confederação prega que atual momento pode fazer com que o Brasil perca 'oportunidades de crescimento' Reprodução

O presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Ricardo Alban, publicou nesta quarta-feira (9) um posicionamento clamando por bom senso e responsabilidade na condução dos rumos do país. O texto diz que a atual crise institucional, no Supremo Tribunal Federal (STF), exige reação vigorosa, justa e responsável.

“A República enfrenta um teste de integridade inédito. As sucessivas crises que ocorrem em Brasília colocam as instituições em risco. Os recorrentes episódios podem lançar o Brasil num momento de especial gravidade, pois a confiança da população nos poderes públicos é alicerce da democracia“, escreve.

A CNI alerta as autoridades sobre a necessidade de os próximos passos da crise serem com equilíbrio e atenção. “Não podemos deixar que questões políticas, eleitorais ou crises institucionais travem o desenvolvimento. Não podemos, mais uma vez, perder as oportunidades de crescimento no cenário internacional“, completou.

Ele afirmou ainda que o momento é decisivo de “inflexão” no qual cada movimento é importante para se planejar um Brasil próspero para os jovens.

“Por isso, convocamos todos os poderes constituídos, empresários e trabalhadores pelo consenso em torno de temas estratégicos para o país, como o estabelecimento de metas fiscais e políticas econômicas estruturantes que possam garantir investimentos e crescimento econômico. Isso só se dará de forma justa, com amplo direito a defesa, sem que haja qualquer influência político-partidária”, disse.

Por fim, termina dizendo que todos somos brasileiros e brasileiras e que, por isso, se deve continuar a acreditar que o país vale a pena.

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