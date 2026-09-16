Com bandeira da defesa do consumidor, Duarte Jr. tenta vaga ao Senado pelo Maranhão

Advogado e deputado federal entra na disputa majoritária com histórico de liderança no Procon e pautas focadas em direito do consumidor e inclusão

Após conquistar uma projeção pública na defesa dos direitos do consumidor e na gestão de órgãos públicos, Duarte Jr. é o nome do Avante para a disputa por uma cadeira no Senado pelo Maranhão. Advogado, professor universitário e doutor em Direito Constitucional, o parlamentar formalizou sua movimentação rumo ao Congresso Nacional ao filiar-se ao Avante, consolidando sua pré-candidatura ao cargo.

Natural do Rio de Janeiro, mas radicado em São Luís desde a infância, Hildelis Silva Duarte Junior formou-se em Direito pela Universidade Federal do Maranhão (MA). Ganhou notoriedade no estado ao assumir, em 2015, a presidência do Procon do Maranhão e da rede Viva. Sua gestão na fiscalização do comércio e na descentralização dos serviços do órgão alavancou sua popularidade, abrindo caminho para sua estreia nas urnas em 2018, quando se tornou o deputado estadual mais votado da história da capital maranhense.

Papéis de destaque na oposição

Após quatro anos na Assembleia Legislativa, elegeu-se deputado federal em 2022. Paralelamente à atuação no Congresso, participou das eleições municipais em São Luís em 2020 e em 2024, garantindo presença em dois segundos turnos e figurando como a principal liderança opositora ao governo municipal da capital.

Na Câmara dos Deputados, assumiu papéis de destaque na produção legislativa, atuando como presidente da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência e integrante titular da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC).

A construção de sua candidatura ao Senado envolveu reorganizações e trocas partidárias na política maranhense. Com passagens pelo PCdoB, Republicanos e PSB, Duarte Jr. decidiu deixar sua antiga legenda para ingressar no Avante em 2026, buscando autonomia para encabeçar uma chapa majoritária própria ao Congresso Nacional.

A movimentação refletiu a intenção do Avante de projetar um quadro jovem de votação expressiva no estado, oferecendo aos eleitores maranhenses uma alternativa de perfil técnico no cenário de disputa por vagas no Senado.

Entre os eixos centrais de sua atuação parlamentar e de sua plataforma política estão o fortalecimento dos órgãos de defesa do consumidor, a fiscalização de serviços públicos essenciais, o investimento na saúde pública e o avanço em políticas voltadas à inclusão social de pessoas com deficiência e neurodivergentes.