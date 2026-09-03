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Política

Conheça Edmilson Costa, candidato à Presidência pelo PCB

Edmilson é economista, professor universitário e dirigente político
Fernando Keller

Fernando Keller

Edmilson Silva
Edmilson é economista, professor universitário e dirigente político Reprodução/Instagram

Edmilson Silva Costa é candidato à Presidência pelo Partido Comunista Brasileiro (PCB) nas eleições de 2026. A vice em sua chapa é Cleusa Santos. Edmilson é economista, professor universitário e dirigente político. Nasceu em Pedreiras (MA) em 1950. Graduou-se em Comunicação Social pela Universidade Federal do Maranhão (UFMA) em 1974.

Ingressou na militância política durante o regime militar, nos anos 1970. Ao longo da década de 1980, colaborou na redação do jornal Voz da Unidade, veículo de imprensa ligado à atuação comunista.

Obteve o título de Doutor em Economia pela Universidade Estadual de Campinas em 1996 e também é pós-doutor pelo Instituto de Filosofia e Ciências na mesma instituição. Em 1992, foi uma das figuras ativas do movimento de “Reconstrução Revolucionária do PCB”, opondo-se à dissolução do partido e à criação do Partido Popular Socialdemocrata (PPS).

Assumiu o cargo de Secretário-Geral do Comitê Central do PCB em outubro de 2016, tornando-se o representante legal e político da legenda perante os órgãos eleitorais.

Concorreu à prefeitura de São Paulo em 2008 e chegou a concorrer à vice-presidência em 2010, na chapa com Ivan Pinheiro. O PCB oficializou sua candidatura em fevereiro, apresentando uma plataforma focada no “Poder Popular”, na ruptura com o sistema financeiro e em oposição à política de conciliação de classes.

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