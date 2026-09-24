Datafolha: Cleitinho tem 40% dos votos no 1º turno em MG; Patrus tem 15% e Kalil 9%

Pesquisa do Datafolha divulgada nesta quinta-feira (24) mostrou que o senadodor Cleitinho Azevedo (Republicanos) continua à frente no primeiro turno pelo governo de Minas Gerais com 40%. Patrus Ananias (PT) aparece em segundo com 15% próximo a Alexandre Kalil (PDT) com 9%.

Matheus Simões (PSD), Flávio Roscoe (PL) somam 5% cada. O ex-presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte Gabriel Azevedo (MDB) marca 3%, e Túlio Lopes (PCB), 2%. Votos em branco e nulos somam 9%, e os indecisos são 10%.

Em pesquisa do dia 11 de setembro Cleitinho somava 37% e Ananias tinha 13%. Alexandre Kalil somava 11%. Mateus Simões (PSD), Flávio Roscoe (PL) e Gabriel (MDB) somavam 4%.

Segundo turno

Em eventual segundo turno entre Cleitinho qualquer um dos candidatos. Contra Patrus, o senador marcaria 60% contra 23% de Patrus. Já ante Kalil, ele registraria 57% contra 26%.

Na pesquisa anterior, entre Cleitinho e Patrus Ananias, o senador já marcava à frente com 59% contra 24% de Patrus. Brancos e nulos somavam 12%.

A pesquisa ouviu 1.204 eleitores de Minas Gerais de terça (22) a esta quinta-feria por meio de entrevistas face a face em pontos de fluxo populacional. A margem de erro máxima é de três pontos percentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%. O levantamento foi encomendado por Folha e Globo e está registrado no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código MG-07400/2026.