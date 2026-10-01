Datafolha: Lula registra 42%; Flávio Bolsonaro, 38% no 1º turno

Pesquisa mostrou que o chefe do Executivo oscilou em dois pontos percentuais para mais, enquanto o senador variou para menos

Pesquisa do Datafolha divulgada nesta quinta-feira (1º) mostrou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 42% das intenções de voto no primeiro turno. O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) aparece na sequência, com 38%.

Comparado com a rodada anterior, divulgada em 24 de setembro, Lula variou em dois pontos percentuais para mais. Flávio registrou a mesma oscilação, mas para menos. Antes, o chefe do Executivo tinha 42%, e o senador, 38%.

O escritor Augusto Cury (Avante) pontua 4% na rodada atual. O ex-governador Ronaldo Caiado (PSD) e o fundador do Missão, Renan Santos, estão com 3%.

O ex-governador Romeu Zema (Novo), a dentista Samara Martins (UP) e o veterinário Wilson Grassi (Democrata) registram, cada um, 1%. O jornalista Rui Costa Pimenta (PCO), a advogada Clariana Barão (DC) e os professores Hertz Dias (PSTU) e Edmilson Costa (PCB) não pontuaram.

A pesquisa incluiu o presidente nacional do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB), Leonardo Avalanche, que não pontuou. O dirigente desistiu da candidatura na quarta-feira (30).

São 5% os brancos, nulos e os que disseram não votar em nenhum. Os indecisos correspondem a 2%.

De 28 a 30 de setembro, o Datafolha entrevistou 2.506 pessoas presencialmente. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com taxa de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número BR-08039/2026.