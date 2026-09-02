Domingos Sávio mira o Senado após mais de três décadas na política mineira

Domingos Sávio (PL), 69 anos, é um dos candidatato que aparece entre os cotados para assumir uma das duas vagas ao Senado por Minas Gerais. Segundo as pesquisas, ele aparece com 13% das intenções de voto, mesma porcentagem do senador Carlos Viana, que busca a reeleição.

Formado em veterinária pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e nascido em São Tiago em 25 de março de 1957, atuou como produtor rual antes de entrar na política. Chegou a ser presidente do Sindicato Rural de Divinópolis, da Cooperativa Agropecuária e da Cooperativa de Crédito Rural (Crediverde).

Ingressou na política em 1992, quando foi eleito vereador. Construiu sua carreira política em Divinópolis, no Centro-Oeste do estado, e atualmente é deputado federal, está em seu quarto ano de mandato consecutivo. Ele também já atuou como vereador, prefeito e deputado estual. Esa é a primeira vez que disputa ao Senado.

Durante seus anos no parlamento federal, foi Líder da Oposição ao Governo do PT, participando ativamente do processo de Impeachment em 2016. Tem ainda grande histórico de atuação na Comissão de Minas e Energia e na Comissão de Viação e Transporte da Câmara, da qual foi presidente. Destacou-se em CPIs como a da Lei Rouanet, da qual foi relator.​ Foi membro da CPI que investiga o MST e invasões ilegais ao direito de propriedade. É atualmente presidente da Frente Parlamentar do Comércio e Serviços e vice-presidente da Frente Parlamentar Agropecuária.

O que dizem as pesquisas?

Pesquisa da Real Time Big Data coloca Marília Campos (PT) à frente na corrida ao Senado por Minas Gerais, com 24% das intenções de votos, seguida por Carlos Viana (PSD) e Domingo Sávio (PL) com 13%. Neste ano, os brasileiros vão eleger dois senadores por estado.

Marília Campos (PT) – 24%

Carlos Viana (PSD) – 13%

Domingo Sávio (PL) – 13%

Marcelo Aro (PP) – 12%

Áurea Carlina (PSOL) – 9%

Marco Antônio Superman (Novo) – 4%

Carlin Moura (Avante) – 1%

Gustavo Galassi (PSDB) – 1%

Marcelo Heringer (PDT) – 1%

Ana Luiza do MBL (UP) – 1%

Manoel Carvalho (MDB) – 1%

Arcanjo Pimenta (MDB)- 1%

A Real Time Big Data ouviu 2.000 pessoas em Minas Gerais por meio de ligações telefônicas, entre os dias 22 e 26 de agosto. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. O levantamento foi registrado no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o número MG-07972/2026.