Eleições 2026: acompanhe os candidatos mais votados para deputado federal

Veja os candidatos mais votados para deputado federal e acompanhe a apuração das Eleições 2026

A apuração das Eleições 2026 permite acompanhar os candidatos a deputado federal mais votados pelo país. A Jovem Pan reúne os números da disputa para a Câmara dos Deputados.

Os resultados são atualizados conforme avança a apuração dos votos nos estados.

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