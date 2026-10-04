Eleições 2026: acompanhe os candidatos mais votados para deputado federal
A apuração das Eleições 2026 permite acompanhar os candidatos a deputado federal mais votados pelo país. A Jovem Pan reúne os números da disputa para a Câmara dos Deputados.
Os resultados são atualizados conforme avança a apuração dos votos nos estados.
Para acompanhar a apuração para deputado federal, clique aqui.
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