JOVEM PAN

Jovem Pan
TV Ao Vivo
Os Pingos nos Is | 18h00 - 20h15
Política

Defesa do pai de Vorcaro pede a Fachin para mudar prisão para regime domiciliar

Em documento, foi usado como justificativa que Henrique Moura Vorcaro está preso há mais de 90 dias sem reavaliação do caso
Bruno Pinheiro

Bruno Pinheiro e Júlia Lara

Pai de Daniel Vorcaro, Henrique Vorcaro
Pai de Daniel Vorcaro, Henrique Vorcaro Reprodução / Redes Sociais

A defesa do pai do banqueiro Daniel Vorcaro, Henrique Moura Vorcaro, enviou solicitação ao presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, que revogue a prisão preventiva para a domiciliar.

“Requer a Vossa Excelência, autoridade judiciária responsável pela suspensão do referido processo, seja revista e revogada a aludida providência, tendo em vista se tratar de réu preso, há mais de 90 dias, sem nova fundamentação; não haver e não ser possível prever-se a definição das competências antes mencionadas; que padece de doença com grande capacidade de risco à vida”, escreveu a defesa.

Os advogados justificaram que mesmo após mais de 90 dias da prisão ainda não aconteceu uma reavaliação do caso.

O empresário foi preso na manhã do dia 14 de maio pela Polícia Federal (PF), na 6ª fase da Operação Compliance Zero.

Na época, a corporação informou em nota que o objetivo da operação é aprofundar as investigações de organização criminosa suspeita de praticar condutas de intimidação, coerção, obtenção de informações sigilosas e invasões a dispositivos informáticos.

Policiais federais cumpriram, ao todo, sete mandados de prisão preventiva e 17 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF), nos estados de São Paulo, do Rio de Janeiro e de Minas Gerais.

Quando ele foi preso, os advogados de Henrique Vorcaro afirmaram que a decisão era baseada “em fatos cuja comprovação da licitude e do lastro de racionalidade econômica ainda não estão no processo”. “O ideal seria ouvir as explicações antes de medida tão grave e desnecessária. Cuidaremos imediatamente de demonstrar o que estamos a dizer”, diz a nota.

Assuntos

continue lendo

Sessão plenária do STF Política Veja quais presidentes indicaram os atuais ministros do Supremo Tribunal Federal Nesta quarta-feira (16) o presidente Lula disse em entrevista a um podcast que o ministro Alexandre de Moraes não foi indicado durante seu mandato
  1. Sarney recebe alta após apresentar quadro de pneumonia Fernando Keller* · há 4 horas
  2. Lula cobra Fachin para solução de crise no STF: ‘Isso não pode atrapalhar o processo eleitoral’ Jovem Pan · há 4 horas
  3. Quaest: 49% dizem que Lula é desonesto; índice de Flávio chega a 42% Jovem Pan · há 8 horas
  4. De ‘leviano’ a ‘desfaçatez’: veja os principais embates dos ministros do STF Marcelo Bamonte · há 8 horas