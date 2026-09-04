Flávio diz que apoiaria Tarcísio à Presidência em 2030: ‘Sem dúvidas’

Candidato do PL afirmou que governador de São Paulo é um dos principais nomes da centro-direita

O candidato do PL à Presidência da República, Flávio Bolsonaro, afirmou nesta sexta-feira (4) que “sem dúvidas” apoiaria o governador de São Paulo e candidato à reeleição, Tarcísio de Freitas (Republicanos), numa eventual candidatura ao Palácio do Planalto em 2030. A declaração foi feita em coletiva de imprensa após agenda conjunta em São Carlos, no interior paulista.

“Sem dúvida alguma, o Tarcísio é um dos grandes quadros que nós temos na centro-direita”, disse Flávio. “É uma pessoa que fez história como ministro da infraestrutura do presidente [Jair] Bolsonaro, assim como tem vários outros quadros também.”

Flávio Bolsonaro tem defendido o fim da reeleição, o que foi lido entre aliados como um aceno a Tarcísio e a outros apoiadores à direita por abrir caminho para novos nomes em 2030

O governador de São Paulo vinha sendo apontado por setores do mercado financeiro e do Centrão como um dos principais nomes para disputar a Presidência neste ano. O ex-presidente Jair Bolsonaro, porém, decidiu apoiar a candidatura do filho mais velho, Flávio Bolsonaro.

Após o afago, o candidato do PL afirmou que Tarcísio deverá ser reeleito no primeiro turno e elogiou sua atuação à frente do governo paulista e como ministro. Tanto o governador quanto o prefeito da capital, Ricardo Nunes (MDB), são tidos como os principais cabos eleitorais de Flávio no estado.

A agenda em São Carlos é a terceira cumprida em conjunto desde o início da campanha. Eles visitaram o Onovolab, centro de inovação e empreendedorismo do município, e, em seguida, o Mercado Municipal da cidade.

Os dois já haviam participado juntos do Festival do Peão de Barretos, no interior paulista, em 22 de agosto, e de um almoço com aliados políticos e jornalistas na zona leste da capital, no dia 20.