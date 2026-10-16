Flávio descarta Eduardo como chanceler e diz que cargo para Bolsonaro não está no radar

O senador e candidato à Presidência do Brasil, Flávio Bolsonaro (PL), disse nesta sexta-feira (16) que não está no radar um cargo em seu eventual governo para o seu pai, Jair Bolsonaro, e que seu irmão, Eduardo Bolsonaro, não será seu chanceler. A declaração foi dada durante sabatina da Globo.

“Meu pai vai ser o povo brasileiro, para você que eu vou trabalhar. O presidente Bolsonaro nunca falou de cargo comigo, nunca sugeriu que gostaria de trabalhar no governo. Tenho o privilégio de na hora que eu precisar consultar um ex-presidente da República, tenho dentro de casa um de confiança. Sou um privilegiado por isso, mas nunca tratou de cargo comigo”, disse Flávio.

Em relação ao irmão, o ex-deputado Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos e foi condenado a 4 anos e 2 meses de prisão, em regime inicial semiaberto, pelo crime de coação no curso do processo, Flávio negou que ele será o seu chanceler.

Flávio exaltou o trabalho que o irmão fez ao longo dos anos e a construção de relacionamento com vários líderes políticos conservadores de direita, porém ser chanceler do Brasil é ‘um outro assunto’. “Ele não será chanceler”, garantiu Flávio.