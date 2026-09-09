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Flávio repete ato do pai no mesmo local onde Bolsonaro levou facada; veja vídeo

Com camiseta igual a do pai na época e carregado por apoiadores, o candidato à Presidência discursou em um trio elétrico em Juíz de Fora

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Flávio Bolsonaro em meio à multidão em Juíz de Fora, em Minas Gerais
Flávio Bolsonaro em meio à multidão em Juíz de Fora, em Minas Gerais Divulgação

O senador e candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ) participou de um ato em Juíz de Fora nesta quarta-feira (9) e repetiu o momento em que seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, tomou uma facada em 2018.

Flávio foi carregado por apoiadores no cruzamento das ruas Hafeld e Batista de Oliveira, no mesmo local onde Bolsonaro foi atacado.

Usando a mesma camiseta do pai na época, Flávio discursou em um trio elétrico e disse que o ato seria uma forma simbólica de concluir o caminho de Jair Bolsonaro.

Vídeo mostra o senador sendo carregado em meio à multidão enquanto cumprimenta apoiadores.

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