Flávio tem 46,4% e Lula, 46,2% no 2º turno, diz Atlas/Bloomberg

Senador e presidente estão tecnicamente empatados; Flávio tinha 42,6% no levantamento de agosto

Pesquisa Atlas/Bloomberg de setembro mostra empate técnico entre Flávio Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em uma eventual disputa de segundo turno para a Presidência.

Flávio aparece numericamente à frente, com 46,4% das intenções de voto, enquanto Lula registra 46,2%. A diferença é de apenas 0,2 ponto percentual, dentro da margem de erro de um ponto para mais ou para menos.

Na comparação com agosto, Flávio passou de 42,6% para 46,4%, avanço de 3,8 pontos percentuais. Lula oscilou de 47,1% para 46,2%, diferença de 0,9 ponto, dentro da margem de erro. Branco, nulo ou não sabe passaram de 10,3% para 7,4%.

Outros cenários de segundo turno

A pesquisa também mostra empate técnico entre Lula e Romeu Zema (Novo). O governador de Minas Gerais tem 46,2%, contra 46% do presidente. Outros 7,7% responderam branco, nulo ou não souberam dizer.

Contra Ronaldo Caiado (PSD), o empate é também numérico: os dois registram 45,7%. Branco, nulo ou não sabe somam 8,6%.

Lula aparece à frente de Augusto Cury (Avante), com 43,8% contra 41,1%. A diferença de 2,7 pontos permanece mesmo considerados os limites da margem de erro. Outros 15,2% responderam branco, nulo ou não sabem.

A maior vantagem do presidente ocorre contra Renan Santos (Missão). Lula tem 46%, contra 33,8% de Renan, diferença de 12,2 pontos percentuais. Branco, nulo ou não sabe representam 20,2%.

A Atlas/Bloomberg entrevistou 5.000 pessoas entre 4 e 9 de setembro. A margem de erro é de um ponto percentual para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O levantamento está registrado no TSE sob o número BR-01452/2026.