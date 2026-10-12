Flávio visitará Jair Bolsonaro nesta terça-feira

O encontro vai acontecer após 90 dias, já que ele estava proibido pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, de visitar o pai

Flávio Bolsonaro participa de missa pelo Dia de Nossa Senhora Aparecida em Brasília

O senador e candidato à Presidência, Flávio Bolsoanro (PL), visitará o pai, Jair Bolsonaro, nesta terça-feira (12). O encontro vai acontecer após 90 dias, já que ele estava proibido pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, de visitar o pai. A suspensão terminou no domingo (11).

Flávio disse estar ansioso pelo reecontro para dar um abraço forte nele. “Estou ansioso, são mais de três meses sem poder vê-lo”, afirmou, após assistir a uma missa pelo dia de Nossa Senhora Aparecida.

“Primeiro de tudo, ver como é que está o rosto dele, o ânimo dele com tudo o que aconteceu, que eu só estou sabendo por terceiras pessoas. Então, espero olhar no olho, dar um abraço e espero que ele esteja feliz”, declarou.

Nesta segunda-feira (12), o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, autorizou a retomada das visitas do senador e candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A decisão ocorre após o encerramento do período de 90 dias de suspensão, determinado em julho, por descumprimento de medidas cautelares impostas ao ex-presidente.

A restrição havia sido estabelecida em 13 de julho, depois que Flávio utilizou uma visita ao pai para obter uma carta e divulgá-la nas redes sociais.

Jair Bolsonaro, de 71 anos cumpre pena de 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado em 2022 após perder as eleições para Lula.

Ele está em prisão domiciliar em Brasília por motivos de saúde resultantes de uma facada sofrida em 2018, durante a campanha que o levou ao poder.

O senador disputará o segundo turno contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em 25 de outubro, após ter obtido 47% dos votos no primeiro turno, em 4 de outubro, contra 45% do petista, de 80 anos, que busca um quarto mandato.