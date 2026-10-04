JHC vence no 1º turno e é eleito governador de Alagoas

Candidato do PSDB conquista o comando do governo de Alagoas para o mandato de 2027 a 2030

João Henrique Caldas, o JHC (PSDB), venceu a eleição para o governo de Alagoas no primeiro turno neste domingo (4) e foi eleito governador do estado. Com 96% das urnas apuradas, JHC recebeu 52,04% dos votos válidos, e superou os demais candidatos na disputa.

Em 2026, Alagoas teve quatro candidatos na disputa pelo governo estadual. Além de JHC, concorreram Renan Filho (MDB), Lenilda Luna (UP) e Márcio Jambo (Democrata). Para ser eleito no primeiro turno, o candidato precisava obter mais de 50% dos votos válidos.

Com a vitória, JHC deixa a Prefeitura de Maceió para assumir o governo de Alagoas. Ele havia sido reeleito prefeito da capital em 2024, com 83,25% dos votos válidos, e renunciou ao cargo em 2026 para disputar a eleição estadual.

JHC

João Henrique Caldas, conhecido como JHC, tem 39 anos, é advogado e nasceu em Maceió. Filho do ex-deputado federal João Caldas e da senadora Eudócia Caldas, iniciou a carreira política em 2010, quando foi eleito deputado estadual por Alagoas.

Em 2014, foi eleito deputado federal e, quatro anos depois, conquistou a reeleição para a Câmara. Em 2020, deixou o Congresso para disputar a Prefeitura de Maceió.

JHC foi eleito prefeito da capital alagoana em 2020, derrotando Alfredo Gaspar no segundo turno. Em 2024, foi reeleito no primeiro turno com 83,25% dos votos válidos.

Em 2026, JHC deixou o comando da prefeitura para disputar o governo estadual. Inicialmente, chegou a avaliar uma candidatura ao Senado, mas confirmou em agosto que concorreria ao Palácio República dos Palmares.

Na eleição deste ano, JHC disputou o governo pelo PSDB. Com a vitória no primeiro turno, assume o comando de Alagoas em janeiro de 2027, para um mandato de quatro anos, até 2030.