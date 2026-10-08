JOVEM PAN

Jovem Pan
TV Ao Vivo
Pânico | 12h00 - 14h00
Política

Kátia Abreu reforça crítica à Janja: ‘Quer aparecer ou eleger o marido?’

Ex-senadora defende maior participação do vice Geraldo Alckmin e diz que foco deve ser ampliar votos do presidente na reta final das eleições

Jovem Pan

Ex-senadora Kátia Abreu e a primeira-dama Janja
Ex-senadora Kátia Abreu e a primeira-dama Janja André Dusek / Estadão Conteúdo e Antônio Cruz / Agência Brasil

A ex-senadora Kátia Abreu criticou a participação da primeira-dama Janja da Silva na campanha à reeleição do presidente Lula (PT) e defendeu uma presença maior do vice Geraldo Alckmin. Em entrevista ao jornal GLOBO, ela afirmou que a prioridade da campanha deve ser conquistar votos para a reeleição do petista.

Nesta hora, qual é a prioridade: aparecer ou eleger o marido? Para mim, é eleger o Lula. Não se trata de implicância com ela, se trata de uma implicância com o excesso dela que não está gerando coisas positivasEx-senadora Kátia Abreu

A declaração foi dada após a ex-senadora defender, em uma reunião do PT, uma estratégia de “mais Alckmin, menos Janja”. Perguntada sobre o que quis dizer com a frase, Kátia Abreu afirmou que a avaliação não é uma crítica pessoal à primeira-dama nem tem relação com gênero, mas com o impacto eleitoral de sua participação nos eventos.

“Está causando simpatia? Está gerando voto? Nós estamos percebendo que não, e isso está na boca de todo mundo. Isso não tira o valor dela”, explicou a ex-senadora.

Janja tem aparecido com frequência nos atos da campanha de Lula. No lançamento da candidatura em julho, por exemplo, em São Bernardo do Campo, ela discursou e homenageou Marisa Letícia, ex-esposa do petista, antes de cantar o jingle de campanha ao lado do pastor evangélico Kleber Lucas.

Já em agosto, durante um comício em Bangu, no Rio de Janeiro, a primeira-dama voltou a cantar com Kleber Lucas. No dia 9 de setembro, em Teresina (PI), ela fez um discurso em defesa da reeleição e chamou Lula de “o verdadeiro ungido de Deus”.

Presença de Alckmin na campanha

Na avaliação da ex-senadora, Alckmin poderia contribuir para ampliar o apoio a Lula em diferentes setores. Ela citou a experiência política do vice-presidente, que já foi governador e prefeito de São Paulo, além de ter disputado a Presidência contra Lula.

“Ele precisa aparecer mais porque ele ajuda muito, ajuda em São Paulo, ajuda no mercado financeiro, ajuda junto aos empresários, ele ajuda toda sorte”Ex-senadora Kátia Abreu

A ex-senadora chegou ainda a elogiar a possibilidade de o vice-presidente assumir o Ministério da Fazenda, caso essa seja uma decisão de Lula. Para ela, Alckmin teria capacidade política para montar uma equipe econômica e conduzir as medidas necessárias.

“Eu acho simplesmente perfeito. Se de fato o presidente pretende fazer isso, eu aplaudo 100%. Acho que é a figura mais correta. O ministro da Fazenda não precisa ser economista”, disse Kátia Abreu.

Críticas à comunicação do governo

Na entrevista, Kátia Abreu também apontou a comunicação como um dos problemas da campanha de Lula. Para ela, o governo realizou ações em áreas como saúde e educação, mas não conseguiu apresentar essas entregas de forma eficiente à população.

A ex-senadora defendeu a participação de especialistas em comunicação, pesquisas e estratégia eleitoral na reta final da campanha.

“Diante de tanto cuidado com a saúde, com o Mais Médicos, o Mais especialistas, na educação com outra série de medidas, como é que com tanta coisa chega numa situação dessa? O Lula ganhou (em 2022) com 1,9 ponto de vantagem. E aí fez o quê para ampliar? Como é que foi a comunicação disso aqui? Deu foi ré”Ex-senadora Kátia Abreu

“Cadê os especialistas, comunicadores, pessoas que lidam com pesquisa, os estudiosos da área? Tem que montar um mini conselho. Não pode ser o Sidônio dono de tudo, absoluto numa crise desta. Ele falhou. Esse homem (Lula) tem um mundo de programas que qualquer Duda Mendonça faria um carnaval”, finalizou.

Assuntos

continue lendo

Anthony Garotinho e Douglas Ruas Política TSE forma maioria para anular votos de Garotinho e pode eleger Douglas Ruas no 1º turno Maioria dos ministros rejeitou a candidatura do ex-governador por falta de condições de elegibilidade; votos recebidos no 1º turno serão considerados nulos
  1. Flávio diz que Bolsa Família tem de ser a primeira coisa que um governo faz Estadão Conteúdo · há 23 minutos
  2. Mais de 60 deputados eleitos são investigados por corrupção e outros crimes Europa Press · há 2 horas
  3. Coronel Assis vê espaço para aprovar redução da maioridade penal após defesa de Flávio Bruno Pinheiro · há 5 horas
  4. PoderData/Aya: Flávio Bolsonaro tem 49% contra 44% de Lula no 2º turno Júlia Mano · há 5 horas