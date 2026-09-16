Lula cobra Fachin para solução de crise no STF: ‘Isso não pode atrapalhar o processo eleitoral’

A declaração foi feita durante participação do presidente no podcast Desce a Letra, nesta quarta-feira (16)

O presidente e candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva (PT) cobrou o ministro e presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) Edson Fachin para que o magistrado solucione a crise no STF envolvendo os ministros da Corte e o banqueiro Daniel Vorcaro para que isso não interfira nas eleições de outubro.

“O presidente Fachin tem a responsabilidade de não permitir que isso atrapalhe o processo eleitoral porque as pessoas que criaram o Banco Master foram eles”, disse Lula.

A declaração foi feita durante participação do presidente no podcast Desce a Letra, nesta quarta-feira (16).

O presidente ainda chamou Vorcaro de “mafioso” e que a situação no STF faz mal à República. “Acho que o que está acontecendo na Suprema Corte não é uma coisa boa, porque significa que aquele mafioso chamado Vorcaro envolveu todo mundo”, avaliou.

Lula afirmou ainda que qualquer pessoa que tenha cometido um delito deve responder por seus atos. “O que eu defendo é um julgamento justo, com direito de defesa, mas, se a pessoa cometeu um delito, a pessoa tem que pagar o preço. Isso vale para mim, vale para o Alexandre de Moraes, vale para o Fachin”, declarou.

Lula e Moraes

Ainda no mesmo tema durante o podcast, Lula também disse não ter sido durante seu mandato que o ministro do STF Alexandre de Moraes foi inidicado à Corte.

“Eu não era presidente quando o Alexandre de Moraes foi indicado para ministro da Suprema Corte”, enfatizou. Lula afirmou que Flávio divulgou um vídeo na terça-feira (15) atribuindo a ele responsabilidade por Moraes.

Ao responder ao adversário, porém, Lula errou ao afirmar que Flávio já era senador quando Moraes foi indicado e sugerir que ele teria votado na indicação. O ministro foi escolhido pelo então presidente Michel Temer em 2017, enquanto Flávio tomou posse no Senado em 2019.

Na avaliação do petista, a ofensiva de Flávio contra Moraes está ligada às decisões do ministro contra seu pai e os envolvidos nos atos golpistas. “A bronca dele do Alexandre de Moraes é que o ministro prendeu o pai dele e os golpistas que tentaram fazer o 8 de janeiro”, afirmou. “Eles não querem brigar com o Alexandre de Moraes por causa do Banco Master.”

*Com informações do Estadão Conteúdo