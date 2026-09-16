Quaest: 49% dizem que Lula é desonesto; índice de Flávio chega a 42%

A Quaest mediu a percepção dos eleitores sobre a honestidade de seis candidatos à Presidência da República. Os resultados divulgados nesta quarta-feira (16) mostram diferenças principalmente no grau de conhecimento dos entrevistados sobre cada nome, com percentuais elevados de pessoas que não souberam avaliar quatro dos presidenciáveis.

Entre os candidatos, Lula (PT) é considerado honesto por 28% dos entrevistados e desonesto por 49%. Outros 23% afirmaram não conhecê-lo suficientemente para opinar, não souberam ou não responderam. Para Flávio Bolsonaro (PL), 23% disseram considerá-lo honesto e 42% responderam que não, enquanto 35% não apresentaram uma avaliação.

Nos outros quatro casos, a parcela de entrevistados sem opinião formada é majoritária. Augusto Cury (Avante) é considerado honesto por 17% e desonesto por 6%, enquanto 77% não souberam avaliar ou disseram não conhecê-lo suficientemente. Para Ronaldo Caiado (PSD), os índices são de 14% e 9%, respectivamente, com 77% sem avaliação.

No caso de Romeu Zema (Novo), 13% o consideram honesto e 10% desonesto, enquanto 77% não souberam responder ou afirmaram não conhecê-lo o suficiente. Renan Santos (Missão) registra 6% entre os que o consideram honesto e 8% entre os que dizem o contrário. Outros 86% não apresentaram uma avaliação.

Percepção sobre Lula e Flávio

Os recortes do levantamento mostram diferenças nas respostas sobre Lula de acordo com região, escolaridade, religião e posicionamento político. No Nordeste, 45% consideram o presidente honesto, percentual que chega a 36% entre pessoas com Ensino Fundamental, 36% entre pretos, 32% entre católicos e 69% entre lulistas.

A percepção contrária é mais elevada no Sudeste, onde 61% dizem não considerar Lula honesto. O índice é de 59% entre pessoas com ensino médio e também entre evangélicos, de 56% entre brancos e chega a 85% entre entrevistados classificados como de direita não bolsonarista.

Entre os entrevistados sobre Flávio Bolsonaro, 30% dos que possuem ensino superior o consideram honesto, mesmo percentual registrado entre evangélicos. A proporção chega a 29% no Sudeste, 28% entre quem recebe de dois a cinco salários mínimos e 60% entre bolsonaristas.

Já 55% dos entrevistados do Nordeste dizem não considerar Flávio honesto. A proporção é de 48% entre pretos, 45% entre católicos, 44% entre quem recebe até dois salários mínimos e 73% entre pessoas classificadas como de esquerda não lulista.

A pesquisa foi encomendada pela Globo e pelo jornal O Globo e ouviu 2.004 pessoas com 16 anos ou mais em todo o país entre 10 e 13 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-03607/2026.