Sarney recebe alta após apresentar quadro de pneumonia

Com 96 anos, ex-chefe do Executivo foi hospitalizado na tarde do domingo (13), em um hospital em São Luís

O ex-presidente José Sarney recebeu alta hospitalar na manhã desta quarta-feira (16). A informação consta em boletim médico emitido pelo hospital UDI, da Rede D’or, de São Luís, no Maranhão.

Segundo o documento assinado pelos médicos Julia Bacelar Barros e Daniel Wagner Santos, ele seguirá recebendo acompanhamento de forma ambulatorial, sob cuidados domiciliares.

Sarney completou 96 anos no último mês de abril. Ele foi eleito vice-presidente da República em 1985. Com a morte do presidente eleito Tancredo Neves, assumiu a Presidência, cargo que exerceu até 1990.

A dupla foi a primeira chapa eleita democraticamente após o fim da ditadura militar. A eleição foi indireta, por meio de um colégio eleitoral formado por deputados federais, senadores e delegados enviados pelas assembleias legislativas de cada Estado.

No ano passado, Sarney participaria de uma cerimônia em Minas Gerais para lembrar os 40 anos da morte de Tancredo, mas cancelou a agenda após ser diagnosticado com covid-19. Ele se recuperou e foi liberado pela equipe médica dias depois.

*Com informações do Estadão Conteúdo