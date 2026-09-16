Sarney recebe alta após apresentar quadro de pneumonia
O ex-presidente José Sarney recebeu alta hospitalar na manhã desta quarta-feira (16). A informação consta em boletim médico emitido pelo hospital UDI, da Rede D’or, de São Luís, no Maranhão.
Segundo o documento assinado pelos médicos Julia Bacelar Barros e Daniel Wagner Santos, ele seguirá recebendo acompanhamento de forma ambulatorial, sob cuidados domiciliares.
Sarney completou 96 anos no último mês de abril. Ele foi eleito vice-presidente da República em 1985. Com a morte do presidente eleito Tancredo Neves, assumiu a Presidência, cargo que exerceu até 1990.
A dupla foi a primeira chapa eleita democraticamente após o fim da ditadura militar. A eleição foi indireta, por meio de um colégio eleitoral formado por deputados federais, senadores e delegados enviados pelas assembleias legislativas de cada Estado.
No ano passado, Sarney participaria de uma cerimônia em Minas Gerais para lembrar os 40 anos da morte de Tancredo, mas cancelou a agenda após ser diagnosticado com covid-19. Ele se recuperou e foi liberado pela equipe médica dias depois.
*Com informações do Estadão Conteúdo
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