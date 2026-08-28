Lula diz que fotos com Roberta Luchsinger não indicam relação pessoal

A declaração foi feita após divulgação de imagens da empresária junto ao presidente, depois dele afirmar que não a conhecia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), disse em nota divulgada nesta sexta-feira (28), que as fotos em que aparece ao lado da empresária e lobista Roberta Luchsinger não significam que ele mantenha uma relação pessoal com ela. “A existência desses registros não significa relação pessoal, profissional ou política”, disse em nota.

A declaração foi feita após imagens do presidente com Luchsinger serem compartilhadas na internet logo depois da sabatina de Lula na TV Globo, na quinta-feira (27).

Segundo a nota, Lula já tirou fotos com muitas pessoas ao longo de sua carreira política e que isso, portanto, não implica em ter uma relação com a lobista. “O presidente Lula é uma figura pública que, ao longo de sua trajetória e especialmente em campanhas e agendas públicas, é abordado por inúmeras pessoas para registros fotográficos”, finalizou.

Fala de Lula

Durante a sabatina na quinta-feira, o presidente negou conhecer a lobista Roberta Luchsinger e ter oferecido um cargo para ela em seu governo. “Não conheço essa moça, nunca vi na minha vida e nunca esteve próximo de mim”, disse Lula.

A fala vem após mensagens obtidas pela Polícia Federal (PF), e divulgadas pela revista Veja, mostrarem uma conversa em que Roberta diz que recebeu convite para participar do governo.

“Sabe, fui das poucas pessoas q o Lula chamou e perguntou: escolhe onde vc quer ficar […] Eu disse: onde eu tô. Na minha sociedade com Fábio [Lulinha] e Fernando [Bittar]”, escreveu Roberta ao empresário Gustavo Gaspar, em 2024.

Apesar da fala de Lula, fotos entre os dois compartilhadas nas redes sociais da lobista, desmentem a informação. No perfil de Roberta Luchsinger existem ao menos três fotos em que Lula aparece ao lado da amiga de Fábio Luís Lula da Silva (Lulinha), filho do presidente.

Roberta foi alvo, em dezembro de 2025, de busca e apreensão na Operação Sem Desconto, que investiga os descontos ilegais em aposentadorias do INSS. O inquérito tramita em sigilo no Supremo Tribunal Federal (STF).

A empresária está no centro de uma investigação que apura também a aproximação do filho do presidente Lula com o empresário Antônio Camilo, o “Careca do INSS”.