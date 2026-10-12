Mensagens entre Zettel e Vorcaro citam oferta pela Transamérica e contrato para ‘comprar Leo Dias’

Em conversa de julho de 2024, cunhado do dono do Master afirma ter recebido pedido urgente para preparar propostas

Uma troca de mensagens de 18 de julho de 2024 mostra Fabiano Zettel, cunhado do banqueiro Daniel Vorcaro, mencionando uma proposta para a Rádio Transamérica e um contrato para “comprar o Leo Dias”. A informação foi publicada inicialmente pelo Poder360 e confirmada pela Jovem Pan.

“Flavio me pediu mega urgência para preparar uma oferta de 60MK para a radio transamerica e outro contrato para comprar o Leo Dias”, escreveu Zettel, às 12h00 daquele dia.

Cinco segundos depois, o empresário reproduziu a mensagem e perguntou a Daniel Vorcaro, dono do Banco Master: “Vc está ciente?”. A resposta do banqueiro, enviada menos de um minuto depois, foi apenas “Ok”.

O diálogo não esclarece a identidade completa de “Flavio” ou os detalhes da negociação mencionada. Também não há, no trecho divulgado, confirmação de que as propostas tenham sido formalizadas ou de que alguma aquisição tenha sido concluída.

Relação de Vorcaro com o setor de comunicação

Conforme já mostrou a Jovem Pan, o publicitário Thiago Miranda, ex-sócio do Grupo Léo Dias de Comunicação, atuou na intermediação de contatos entre Vorcaro e integrantes da família Bolsonaro. Miranda também participou de negociações relacionadas ao financiamento do filme “Dark Horse”, sobre a trajetória do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Em julho deste ano, Miranda foi alvo de uma operação de busca e apreensão da Polícia Federal no âmbito da Operação Compliance Zero. A investigação apura suspeitas de utilização de recursos ligados ao Banco Master para financiar ações de comunicação, incluindo campanhas contra o Banco Central e tentativas de interferência em publicações jornalísticas.

A defesa do publicitário negou a prática de ilegalidades e afirmou que ele está à disposição das autoridades para prestar esclarecimentos.