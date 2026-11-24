A senadora afirma que nega que pretende fazer uma investigação igual à realizada pela Polícia Federal

A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) confirmou nesta terça-feira (24) que solicitou ao presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin, autorização para visitar na prisão o ex-controlador do Banco Master, Daniel Vorcaro, detido no Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília.

A senadora nega que pretende fazer uma investigação igual à realizada pela Polícia Federal. “Eu não vou investigar o que a Polícia Federal já está investigando: festinha, corrupção, quem levou, quem deixou de levar, não. O meu papel é investigar onde os órgãos de controle falharam, que não viram antes o que estava acontecendo”, disse no vídeo.

Pedi ao STF autorização para ouvir Daniel Vorcaro na prisão. Quero saber como o escândalo do Banco Master aconteceu e quem falhou na fiscalização. Não basta punir culpados. Precisamos corrigir as falhas e proteger o sistema financeiro nacional! pic.twitter.com/q4l4iH9Dk0 — Damares Alves (@DamaresAlves) November 23, 2026

O pedido foi feito ao ministro e presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin. De acordo com a parlamentar, o pedido tem como objetivo colher informações para instruir a Proposta de Fiscalização e Controle (PFS) nº 1/2026, da qual é relatora na Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor (CTFC) do Senado.

Na proposta apresentada pelo senador Marcio Bittar (PL-AC), ele afirma que o objetivo da PFS é “desvendar todo o processo que levou à maior fraude já vista no SFN e contribuir para a responsabilização de todos os que, independentemente de sua posição, por ação ou omissão, perpetraram ou permitiram esse crime contra os brasileiros”.

Damares relatou na postagem que pediu uma audiência com o ministro Edson Fachin, relator do inquérito no STF, na qual pretende explicar que não deve haver conflito com a Polícia Federal ou com a Corte na investigação.

Segundo ela, caso o ministro autorize, também deve levar a comissão e a equipe técnica até o presídio onde Daniel Vorcaro está. Depois, quer que ele fale publicamente.

*Com informações do Estadão Conteúdo