Michelle Bolsonaro e Leila do Vôlei lideram disputa ao Senado do DF, diz Quaest

Pesquisa mostrou que a ex-primeira-dama tem 25% das intenções de voto, enquanto a senadora soma 17%

Michelle Bolsonaro e Leila do Vôlei aparecem na primeira e segunda colocação, respectivamente, pelas duas cadeiras ao Senado

Michelle Bolsonaro (PL) lidera a disputa pelas duas vagas do Distrito Federal no Senado, com 25% das intenções de voto, segundo pesquisa Quaest divulgada nesta terça-feira, 25. Leila do Vôlei (PDT) aparece em segundo lugar, com 17%, seguida por Erika Kokay (PT), com 12%, e Bia Kicis (PL), com 9%.

Os números consideram a combinação das menções para a primeira e a segunda vagas ao Senado. Professor Guilherme Amorim (UP) e Sebastião Coelho (Novo) têm 2% cada. Ronaldo Fonseca (PSD), Zanata (PSTU) e Tiago (Agir) registram 1% cada. Guto Felício dos Santos (PSDB), Marley (Avante), Avenir Rosa (Democrata) e David Horn (PCO) aparecem com 0%.

Os indecisos somam 18%, enquanto 12% dizem que votarão em branco ou nulo ou que não irão votar.

Na pesquisa espontânea, quando os nomes dos candidatos não são apresentados aos entrevistados, 73% estão indecisos.

A pesquisa Quaest foi encomendada pela Globo e ouviu 1.104 eleitores de 16 anos ou mais entre os dias 21 e 24 de agosto. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. O levantamento foi registrado na Justiça Eleitoral sob o número DF-06256/2026.