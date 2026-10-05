Extrema-direita global parabeniza Flávio após 1º turno contra Lula; veja reações

A liderança de Flávio Bolsonaro (PL) no primeiro turno da eleição presidencial brasileira provocou manifestações de nomes da direita internacional. O presidente argentino Javier Milei, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, o presidente colombiano Abelardo de la Espriella e o vice-primeiro-ministro italiano Matteo Salvini estão entre os políticos que celebraram o desempenho do candidato do PL.

Flávio terminou o primeiro turno com 47,03% dos votos válidos, contra 45,16% do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Os dois disputarão a Presidência no segundo turno, marcado para 25 de outubro. O presidente da Argentina, Javier Milei, tratou o resultado como uma vitória do campo político ao qual pertence e chamou Flávio de “querido amigo”.

“A liberdade avança no Brasil. Parabéns, querido amigo Flávio Bolsonaro, por esta eleição histórica contra o comunista Lula”, escreveu. Milei também afirmou esperar trabalhar com Flávio e defendeu uma aproximação política e econômica entre os dois países caso o brasileiro vença Lula.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não parabenizou Flávio diretamente pelo resultado. O americano comentou a eleição brasileira e destacou a rapidez da apuração para voltar a criticar o sistema eleitoral dos Estados Unidos, mas não declarou apoio ao candidato do PL nessa manifestação.

LA LIBERTAD AVANZA EN BRASIL



Felicitaciones querido amigo @FlavioBolsonaro, por esta histórica elección ante el comunista de Lula.



El continente americano es de ciudadanos que quieren vivir en libertad.



Espero que pronto podamos empezar a trabajar juntos para que la Argentina… pic.twitter.com/JvnpGg7uiu — Javier Milei (@JMilei) October 5, 2026

Netanyahu fala em amizade

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, também felicitou Flávio e relacionou o resultado das urnas à possibilidade de reconstrução das relações entre os dois governos. “Parabéns a Flávio Bolsonaro pela votação de ontem e boa sorte na final. Estou ansioso para restaurar a extraordinária amizade entre Israel e o Brasil”, escreveu Netanyahu.

A relação entre os governos Lula e Netanyahu se deteriorou durante a guerra em Gaza. Lula acusou Israel de cometer genocídio contra os palestinos, enquanto o governo israelense reagiu às declarações do brasileiro e chegou a declará-lo persona non grata.

Netanyahu já havia demonstrado apoio a Flávio durante a campanha. Em julho, enviou um vídeo para a convenção do PL que oficializou a candidatura do senador e o chamou de defensor da amizade entre Brasil e Israel.

Prime Minister Benjamin Netanyahu:

Congratulations @FlavioBolsonaro on yesterday’s vote and good luck in the final.



I look forward to restoring the extraordinary friendship between Israel and Brazil.



Best wishes for your great victory, my friend. — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) October 5, 2026

Apoio colombiano

Na Colômbia, o presidente Abelardo de la Espriella manifestou apoio a Flávio ainda durante a apuração dos votos. “Hoje meu coração está com o Brasil, que Deus se compadeça do país irmão como fez com a Colômbia. A verdadeira mudança é derrotar a esquerda”, escreveu.

De la Espriella terminou a publicação enviando “um grande abraço” a Flávio, a quem chamou de amigo, e escreveu: “Firme pela Pátria! Viva Cristo Rei!”.

O colombiano assumiu a Presidência em agosto deste ano após derrotar a esquerda nas eleições de seu país e integra o grupo de governos latino-americanos que se aproximaram politicamente de Donald Trump.

Hoy mi corazón está con Brasil, que Dios se apiade del hermano país como lo hizo con Colombia. El verdadero cambio es derrotar a la izquierda. 🇧🇷



Um grande abraço, amigo @FlavioBolsonaro



¡Firme por la Patria!



¡Que viva Cristo Rey!



(A.D.L.E) 🇨🇴 🐅 — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) October 4, 2026

Salvini também parabeniza

Na Europa, Matteo Salvini, vice-primeiro-ministro da Itália e líder da Liga, também comemorou o resultado brasileiro e parabenizou Flávio pela votação no primeiro turno.

Nas redes sociais, ele disse: “Parabéns e um grande abraço para o meu amigo! Pelo resultado extraordinário alcançado nas eleições no Brasil: primeiro lugar com mais de 56 milhões de votos, quase dois milhões e meio a mais que o presidente anterior. Vai, Flávio!”.