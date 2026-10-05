Extrema-direita global parabeniza Flávio após 1º turno contra Lula; veja reações
A liderança de Flávio Bolsonaro (PL) no primeiro turno da eleição presidencial brasileira provocou manifestações de nomes da direita internacional. O presidente argentino Javier Milei, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, o presidente colombiano Abelardo de la Espriella e o vice-primeiro-ministro italiano Matteo Salvini estão entre os políticos que celebraram o desempenho do candidato do PL.
Flávio terminou o primeiro turno com 47,03% dos votos válidos, contra 45,16% do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Os dois disputarão a Presidência no segundo turno, marcado para 25 de outubro. O presidente da Argentina, Javier Milei, tratou o resultado como uma vitória do campo político ao qual pertence e chamou Flávio de “querido amigo”.
“A liberdade avança no Brasil. Parabéns, querido amigo Flávio Bolsonaro, por esta eleição histórica contra o comunista Lula”, escreveu. Milei também afirmou esperar trabalhar com Flávio e defendeu uma aproximação política e econômica entre os dois países caso o brasileiro vença Lula.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não parabenizou Flávio diretamente pelo resultado. O americano comentou a eleição brasileira e destacou a rapidez da apuração para voltar a criticar o sistema eleitoral dos Estados Unidos, mas não declarou apoio ao candidato do PL nessa manifestação.
Netanyahu fala em amizade
O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, também felicitou Flávio e relacionou o resultado das urnas à possibilidade de reconstrução das relações entre os dois governos. “Parabéns a Flávio Bolsonaro pela votação de ontem e boa sorte na final. Estou ansioso para restaurar a extraordinária amizade entre Israel e o Brasil”, escreveu Netanyahu.
A relação entre os governos Lula e Netanyahu se deteriorou durante a guerra em Gaza. Lula acusou Israel de cometer genocídio contra os palestinos, enquanto o governo israelense reagiu às declarações do brasileiro e chegou a declará-lo persona non grata.
Netanyahu já havia demonstrado apoio a Flávio durante a campanha. Em julho, enviou um vídeo para a convenção do PL que oficializou a candidatura do senador e o chamou de defensor da amizade entre Brasil e Israel.
Apoio colombiano
Na Colômbia, o presidente Abelardo de la Espriella manifestou apoio a Flávio ainda durante a apuração dos votos. “Hoje meu coração está com o Brasil, que Deus se compadeça do país irmão como fez com a Colômbia. A verdadeira mudança é derrotar a esquerda”, escreveu.
De la Espriella terminou a publicação enviando “um grande abraço” a Flávio, a quem chamou de amigo, e escreveu: “Firme pela Pátria! Viva Cristo Rei!”.
O colombiano assumiu a Presidência em agosto deste ano após derrotar a esquerda nas eleições de seu país e integra o grupo de governos latino-americanos que se aproximaram politicamente de Donald Trump.
Salvini também parabeniza
Na Europa, Matteo Salvini, vice-primeiro-ministro da Itália e líder da Liga, também comemorou o resultado brasileiro e parabenizou Flávio pela votação no primeiro turno.
Nas redes sociais, ele disse: “Parabéns e um grande abraço para o meu amigo! Pelo resultado extraordinário alcançado nas eleições no Brasil: primeiro lugar com mais de 56 milhões de votos, quase dois milhões e meio a mais que o presidente anterior. Vai, Flávio!”.
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