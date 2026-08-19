Michelle publica 1º vídeo ao lado de Flávio após atrito público com enteado

A postagem no perfil da ex-primeira-dama se dá em meio à movimentação de aproximação entre os dois

A ex-primeira-dama e candidata ao Senado, Michelle Bolsonaro (PL-DF), publicou nesta quarta-feira (19) o primeiro vídeo de campanha ao lado do enteado e candidato à Presidência, Flávio Bolsonaro (PL). A movimentação se dá após atrito público entre os dois e em meio a movimento de aproximação.

Na publicação, Michelle e Flávio aparecem em frente a um fundo verde. Eles riem e também pedem voto para a candidatura um do outro. No entanto, a voz deles é coberta pelo jingle da campanha do presidenciável “Com pé direito, o Brasil tem futuro”. A ex-primeira-dama ainda escreveu na legenda: “Vamos juntos resgatar o nosso Brasil”.

Na terça-feira passada (11), Michelle e Flávio se encontraram em Brasília para gravação de conteúdos para ambas as candidaturas. Depois do compromisso, a ex-primeira-dama disse “não guardar mágoa de ninguém”.

O momento de união entre Michelle e Flávio se dá após uma série de trocas de farpas públicas. O conflito, que teve os primeiros sinais ainda na posse presidencial em 2019, passou por divergências sobre redes sociais, declarações públicas, disputas por espaço dentro do Partido Liberal (PL) e diferenças sobre estratégias eleitorais e atingiu a maioria dos filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro.

O auge do atrito entre madrasta e enteado se deu quando, em 24 de junho, Michelle publicou vídeo nas redes sociais no qual afirmou ter sido humilhada e maltratada por Flávio. Dias depois, o presidenciável pediu desculpas a ela em gravação publicada em seus perfis.

Quase um mês depois, em 23 de julho, Michelle publicou novo vídeo nas redes sociais sobre sua relação com o enteado. Na gravação, ela disse “desculpar” Flávio e afirmou que eles iriam se encontrar para organizar e “ajustar os detalhes” da atuação nas eleições deste ano.