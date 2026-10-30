Michelle publica mensagem e diz que Bolsonaro defende união entre aliados
A senadora eleita pelo Distrito Federal, Michelle Bolsonaro, publicou um texto nas suas redes sociais nesta sexta-feira (30) em que diz que Jair Bolsonaro, ex-presidente preso por tentativa de golpe de Estado, afirmou que o momento deve ser de união entre aliados e não de procurar culpados.
Bolsonaro está proibido de utilizar as redes sociais. No texto, Michelle diz que vive tempos difíceis e que ela tem conversado muito com o marido, e que ele é grato pelo “empenho e sacrifício” que cada um fez em prol da campanha de Flávio.
Por outro lado, ele se entristece quando vê notícias falsas, atribuindo a ele manifestações mentirosas, que pregam a divisão, apontam injustamente supostos “culpados” e afirmam exatamente o contrário do que ele verdadeiramente sente por pessoas como Damares, Tarcísio, Nikolas, Silas Malafaia e outros que estão sendo atacados: muito respeito, carinho e gratidão.Michelle Bolsonaro
Michelle termina o texto pedindo a apoiadores que não “caiam em enganações daqueles que sempre semeiam o ódio”.
Em nossas conversas, o Jair sempre manifesta um carinho e uma gratidão especial a todas os apoiadores que se doaram porque acreditam em um futuro melhor para o Brasil e para os brasileirosMichelle Bolsonaro
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