‘Milagre’: Tabata Amaral atualiza estado de saúde da mãe após acidente
A deputada Tabata Amaral (PSB-SP) atualizou o estado de saúde da mãe por meio das redes sociais nesta quinta-feira (8), afirmando que foi “um milagre” que ela tenha sobrevivido ao acidente e que ela ainda está acordando.
A mãe da deputada está internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) após sofrer um acidente durante uma agenda de campanha no Parque da Independência, em São Paulo, no sábado (3). Segundo a parlamentar, ela bateu a cabeça no chão.
Sabemos que é um milagre a minha mãe ter sobrevivido ao acidente e à cirurgia, e somos gratos a Deus por isso. Ela ainda está acordando, mas hoje tivemos a alegria de ver ela fazer sim com a cabeça quando perguntamos se ela queria ouvir Chiclete com Banana.Tabata Amaral
A deputada também disse que ainda tem muitos dias de luta pela frente e que sua mãe é uma das pessoas mais fortes e cheias de vida que ela conhece.
Tabata também pediu para que as pessoas continuem rezando pela mãe.
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