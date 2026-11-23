Deputada do PSOL diz que foi detida e deportada de Israel: ‘Palestina Livre’
A deputada estadual Monica Seixas (PSOL-SP) afirmou nesta segunda-feira (23) que foi barrada no aeroporto de Israel, detida em um centro de imigração e deportada para Roma, na Itália. Em publicação nas redes sociais, a parlamentar relatou que viajava para participar de uma missão na Cisjordânia, na Palestina, com o objetivo de acompanhar a colheita das azeitonas.
Segundo a deputada, a viagem teve início no último sábado (21). Ela explicou que a atividade é importante para a comunidade palestina, especialmente diante da destruição de plantações e das dificuldades relacionadas à soberania alimentar.
“Israel controla a entrada e saída desse território! Além da violência cotidiana contra o povo palestino, as autoridades israelenses cuidam para impedir que ativistas e autoridades acessem o território para prestar solidariedade”Deputada estadual Monica Seixas
Monica disse que foi detida junto a outros ativistas em um centro de imigração. De acordo com o relato, durante a abordagem, autoridades israelenses pediram que ela declarasse apoio ao sionismo. Em seguida, teriam desafiado a parlamentar a chamá-los de genocidas e dito que ela deveria ir à Síria morrer em meio aos crimes de guerra.
Após a deportação, a deputada informou que desembarcou em Roma, na Itália, e disse estar traumatizada com a situação.
“Nesse momento estou desembarcando em Roma, na Itália, ainda traumatizada com a situação, mas com minha honra preservada, já que estava a caminho de uma mobilização internacional e coletiva. Não vou ceder um milímetro na minha luta e nos meus posicionamentos”, disse a parlamentar.
Em outra parte da publicação, Monica também declarou que está em contato com o Itamaraty para que o governo brasileiro se posicione sobre o caso, que classificou como uma violação de direitos.
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